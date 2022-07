Tekma za stolček britanskega premierja. Kdo bo nasledil Johnsona?

Tekma za nasledstvo Borisa Johnsona se je (neuradno) že začela. Slednji je v četrtek po številnih pozivih, čeprav nerad, vendarle odstopil s položaja vladajoče stranke ter premierskega stolčka. Vlogo premierja bo sicer opravljal, dokler ne imenujejo novega vodjo stranke in predsednika vlade. Za mesto britanskega premierja pa se bo glede na začetne napovedi potegovalo kar nekaj kandidatov.

Kdo vse se bo potegoval za stolček britanskega premierja? V tekmi za njegovo nasledstvo naj bi prevladovali etika in poštenost. Tudi zaradi vseh afer, ki so zaznamovale vlado Borisa Johnsona. Potem ko sta svoj interes za mesto predsednika britanske vlade že izrazila državna tožilka Suella Braverman in zagovornik brexita Steve Baker, se jima je zdaj pridružil še poslanec in predsednik odbora za zunanje zadeve Tom Tugendhat. Svoje namene je razkril za Daily Telegraph. Obljubil je, da bo v primeru zmage znižal davke, prav tako pa tudi novo "energijo in ideje za vlado".

icon-expand Generalna tožilka Braverman je svojo kandidaturo že potrdila. FOTO: AP

"Že prej sem služil v vojski in zdaj v parlamentu. Upam, da se bom zdaj znova odzval novemu pozivu in postal premier," je dejal Tugendhat, ki je bil pomemben kritik Borisa Johnsona. Njegovo kandidaturo podpira tudi minister za promet Robert Courts, ki je dejal, da bi bil Shapps "odlična izbira". Kot dobrega kandidata pa je predlagal tudi obrambnega ministra Bena Wallacea, ki ga kot možnega naslednika navaja tudi medij Politico. Generalna tožilka Braverman je svojo kandidaturo že potrdila, medtem ko je Baker dejal, da o kandidaturi "resno razmišlja".

icon-expand Baker je dejal, da o kandidaturi "resno razmišlja". FOTO: AP

Da bi se podala v boj, razmišljata tudi nekdanji zdravstveni minister Sajid Javid in minister za promet Grant Shapps, poroča BBC. Oba sta se uprla premierju Johnsonu. Še več kandidatur se sicer pričakuje v prihodnjih dneh. Vse glasnejši pa so tudi namigi, da bi se v premiersko tekmo lahko podali tudi zunanja ministrica Liz Truss, nekdanji kancler Rishi Sunak ter nekdanji zunanji minister Jeremy Hunt. Politico ob tem navaja še nekatera druga znana britanska politična imena. Med njimi so Nadhim Zahawi, ki je po odstopu Sunaka zasedel njegovo funkcijo, poslanka britanskega parlamenta Penny Mordaunt in poslanec Jeremy Hunt. Nihče med njimi sicer kandidature še ni potrdil, vendar pa nekatere javnomnenjske ankete Mordauntovo postavljajo na drugo mesto po priljubljenosti. Tu pa je tudi valižanski sekretar Robert Buckland, ki bi lahko nastopil kot kandidat za premierski stolček, še piše medij. So pa nekateri visoki Torijci tudi že sporočili, da za premierski stolček ne bodo kandidirali. Med njimi so minister za stanovanjsko politiko in lokalno samoupravo Michael Gove, podpredsednik vlade Dominic Raab in nekdanji minister za zdravje Matt Hancock.

Bi moral Johnson oditi takoj? Nestrinjanja tudi znotraj stranke Johnson sicer premierskega položaja ne namerava zapustiti pred jesenjo, ko naj bi izbrali njegovega naslednika. Po navedbah Downing Streeta pa je ministrom na četrtkovem sestanku kabineta povedal, da si v tem času ne bo prizadeval izvajati velikih sprememb ali sprejemal velikih fiskalnih odločitev. Časovni razpored za izbiro novega vodstva skupine Torijcev naj bi bil potrjen naslednji teden, novi premier pa naj bi se na položaj zavihtel do septembra. A številni strankarski kolegi ter del opozicije si želijo, da bi odšel že zdaj.