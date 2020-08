Tekmica Lukašenka tik pred volitvami pobegnila na skrivno lokacijo

Kot poroča CNN, je včeraj zvečer, tik pred današnjim odprtjem volišč, v strahu za svojo varnost zapustila svoj dom in odšla na skrivno lokacijo. Dan pred volitvami so namreč v Minsku izvedli več aretacij, med drugim so začasno prijeli dve njeni ključni sodelavki.

V intervjuju pred volitvami je Tihanovska povedala, da je morala svoje otroke poslati v tujino, potem ko je prejela grožnje, da jih bodo oblasti odpeljali v sirotišnico.

V Minsku sicer danes veljajo poostreni varnostni ukrepi. Z območja po pisanju AFP prihajajo tudi poročila o težavah z dostopom do spleta, zlasti do družbenih omrežij, aplikacij za sporočanje in nekaterih drugih spletnih strani, blizu opoziciji.

V preteklosti so mednarodni opazovalci kritizirali volitve v Belorusiji kot nedemokratične. Na tokratni volitvah pa opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) sploh ne bo, saj so prepozno prejeli vabilo Belorusije. Pred volitvami so zunanji ministri Francije, Nemčije in Poljske v skupni izjavi pozvali k svobodnim in pravičnim volitvam.