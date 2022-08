Tekmovalni golobi še vedno pogrešani

26.000 ptic dirke je bilo v sredo izpuščenih v nebo v Narbonnu, njihova proga pa je bila postavljena proti Belgiji. Istega dne se je približno 30 km od izhodišča pripravljala nevihta, za katero organizatorji pravijo, da je mnoge ptice dezorientirala. Nekateri so pristali v Nemčiji, daleč od predvidenega cilja, številni drugi pa so preprosto izginili.

Belgijsko golobarsko združenje l'Indépendante de Liège vsako leto organizira in nadzira mednarodni dogodek, na katerem sodelujejo predstavniki iz Belgije, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske in Francije.

Izgubljene ptice za mnoge lastnike pomenijo veliko finančno izgubo, ki znaša tudi več kot 1000 evrov, še posebej, če njihove ptice prihajajo iz dobre linije in so bile deležne dve ali triletnega šolanja. Nekateri krivijo organizatorje dogodka, menijo, da bi ga morali - ko so videli vremensko dogajanje - odpovedati.

Predsednik združenja Pascal Bodengien je za belgijsko televizijo povedal, da je situacija "čustvena in finančna tragedija" in da je preprosto "zelo žalostna".

Daleč od dirke je enega od golobov našel par na počitnicah na jadrnici ob obali Sardinije. Marc in Christine Gauthrot iz Leucate v Audeu sta goloba pobrala dan po tem, ko so bile ptice izpuščene. Gauthrot je za tuje medije povedal: "Videli smo ptico, ki je poskušala pristati na čolnu. Pet poskusov in obležala je na drogu jambora. Tam je ostala dolgo časa, preden se je spustila na krov."

Par je o dirki prebral v novicah in hitro stopil v stik s francosko zvezo golobov, da bi prijavil ptico, katere registrska številka je kazala, da gre za nemškega goloba.