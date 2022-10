Tekmovanje debelih medvedov na Aljaski: okronali 635-kilogramskega samčka

Poletje se je že dobro poslovilo in na zimo se intenzivno pripravljajo tudi medvedi, ki se morajo za preživetje mrzlih mesecev kar konkretno zrediti. "A kateri izmed njih je najbolj debel?" so se že osmo leto po vrsti spraševali na Aljaski, kjer so za ta namen med 'tednom debelih medvedov' pozorno opazovali 12 najmogočnejših. V sedmih dneh so prek spleta izglasovali svojega favorita.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Po teden dni dolgem spletnem tekmovanju so na Aljaski okronali najdebelejšega medveda leta. Letos je častni naziv prejel medved 747. A tekma je bila napeta, nekdo je celo poskušal ukrasti volitve, piše BBC. Kralj debelih medvedov, ki tehta približno 635 kilogramov, je prejel 68,105, drugouvrščena medvedka 901 pa 56,876 glasov. Prvouvrščeni 747 je naziv osvojil že leta 2020, medvedka 901 je na tekmovanju sodelovala prvič. icon-expand Drugouvrščena medvedka 901 je v lanskem letu pridobila ogromno kilogramov. FOTO: Profimedia Volivci lahko orjaške sesalce, ki prebivajo v nacionalnem parku Katmai, ves teden opazujejo s pomočjo fotografij in videoprenosov v živo. Debeli kosmatinci se sicer večino časa le prehranjujejo, saj do zime pogoltnejo približno 225 kilogramov lososa, zredijo se lahko za več kot polovico. Rekorder v goltanju rib je štirikratni prvak Otis, ki je brez premora pojedel 42 lososov. "V medvedjem svetu je maščoba super fit, kosmatinci se nepretrgoma trudijo, da pridobijo kilograme, nujne za preživetje," je tvitnil nacionalni park. Mnogi v tem času postanejo popolnoma neprepoznavni. Zmagovalec 747 v rezervatu prebiva že vsaj od leta 2014, ko so ga tam prvič opazili, iz mladiča pa je zrasel v najbolj požrešnega medveda na območju. Do reke se na obrok sprehodi vsak dan. Mlajša samička, medvedka 901, ki je zasedala drugo mesto, je večino svoje teže pridobila v preteklem letu. Znana je po tem, da se za bran svoje hrane spusti tudi v hude boje. Predvidevajo, da bo pozimi prvič postala mama. Volitve poskušali ukrasti A zmagovalec se skorajda ni uvrstil v finale, saj so spletno stran napadli lažni profili. Z vdorom v spletno stran so poskušali izničiti glasove preteklega zmagovalca, a je uradnikom parka uspelo situacijo rešiti. "Nekdo se je očitno odločil glasovati s pomočjo lažnih profilov, a na sreči smo zlahka razlikovali med lažnimi in pravimi glasovi," so kasneje sporočili s parka.