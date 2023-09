Tekmovanje v ležanju po mesecu dni še brez zmagovalca

Tekmovalci bi se lahko zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov, saj, verjeli ali ne, poležavajo že ves mesec. V igri za zmago in 1000 evrov nagrade jih je ostalo še pet, tri ženske in dva moška. Zdaj, ko je uspeh tako blizu, nihče ne želi obupati, poroča portal 24sedam.

"To je resnično brez primere. Vsi rekordi so bili že zdavnaj podrti. Vsak od teh petih si zasluži zmago. Zdaj se nihče noče predati. To je veliko več kot tekmovanje v ležanju, to je prava psihološka igra," je povedal Mićo Blagojević, lastnik etno vasi Montenegro v vasi Brezna, kjer poteka tekmovanje.

Tekmovanje se je začelo 18. avgusta z 21 tekmovalci. Rekord so tekmovalci presegli že 23. avgusta, ko je takrat še 12 tekmovalcev neprekinjeno ležalo več kot 120 ur. Dosedanji rekord je leta 2021 postavila ženska, ki je neprekinjeno ležala 117 ur.