Tekmovanje v spanju: zmagovalec prejel več tisoč evrov

Na tekmovanju v Tokiu z imenom "Matt Race" je na udobne vzmetnice po poročanju portala Japan Today leglo na desetine udeležencev, ki so bili opremljeni z napravami za spremljanje spanja. V ponedeljek so se namreč pomerili v prav posebni tekmi za glavno nagrado v višini dveh milijonov japonskih jenov (dobrih 11.300 evrov).

Z merilnimi napravami na glavah, nekateri so v objem stiskali plišasto igračo, so udeleženci legli na vzmetnice. In kako je v resnici sploh potekalo to nenavadno tekmovanje?

Tekmovalci so v zatemnjenem prostoru tekmovali v tem, kdo bo hitreje legel na vzmetnico, se sprostil in zaspal. Organizatorji so torej zmagovalca izbrali na podlagi tega, kako hitro in trdno je spal.