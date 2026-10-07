Tekmovanje v spanju: zmagovalec prejel več tisoč evrov

Na tekmovanju v Tokiu z imenom "Matt Race" je na udobne vzmetnice po poročanju portala Japan Today leglo na desetine udeležencev, ki so bili opremljeni z napravami za spremljanje spanja. V ponedeljek so se namreč pomerili v prav posebni tekmi za glavno nagrado v višini dveh milijonov japonskih jenov (dobrih 11.300 evrov).
Z merilnimi napravami na glavah, nekateri so v objem stiskali plišasto igračo, so udeleženci legli na vzmetnice. In kako je v resnici sploh potekalo to nenavadno tekmovanje?
Tekmovalci so v zatemnjenem prostoru tekmovali v tem, kdo bo hitreje legel na vzmetnico, se sprostil in zaspal. Organizatorji so torej zmagovalca izbrali na podlagi tega, kako hitro in trdno je spal.
"Vse skupaj je minilo v trenutku. Skoraj bi si želela, da bi lahko spala še malo dlje," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala 32-letna udeleženka Chisato Honda. "Bilo je prijetno tekmovanje," je dodala.
"Želim si živeti na svojem, zato bom denar verjetno porabila za stroške selitve," pa je dejala Suimii, zmagovalka tekmovanja, ki se je predstavila le z vzdevkom. Priznala je tudi, da si v svojem domu želi posteljo, "kot jo imajo princese".
Udeleženci so po poročanju Euronewsa povedali, da jim je dogodek omogočil kakovosten spanec v natrpanem vsakdanjem življenju. Organizatorji pa so dejali, da so s tekmovanjem v spanju želeli ljudi spodbuditi k večjemu razmisleku o pomenu zadostnega spanca.
"Japonsko pogosto opisujejo kot državo, ki trpi zaradi pomanjkanja spanja, ljudje tukaj pa so zelo delavni," je povedal Riichiro Nakama, kreativni direktor pri organizatorju dogodka, podjetju za proizvodnjo vzmetnic Koala Sleep Japan.
Podatki OECD iz leta 2021 kažejo, da so Japonci v povprečju spali sedem ur in 24 minut na dan oz. najmanj med vsemi državami članicami OECD. Strokovnjaki med dejavniki, ki prispevajo k temu trendu, navajajo dolg delovni čas, dolge vožnje v službo in živahno nočno življenje.
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