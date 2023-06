Tekoča tla na tajskem letališču 'pogoltnila' nogo 57-letnice

Nato so povsem šokirano in poškodovano žensko odpeljali v bolnišnico, kjer je sledila še ena operacija. Njen sin Kit Kittirattana je medijem dejal, da je dogodek močno pretresel celo družino. Svojce skrbi tudi glede njenega počutja.

V četrtek zjutraj se je na bangkoškem letališču zgodila huda nesreča. Med hojo oziroma vožnjo po tekočih tleh se je ena od potnic spotaknila čez kovček in padla, ob tem pa obtičala v napravi. Nogo, ki se ji je zataknila med zobniki, so ji morali na kraju nesreče amputirati.

"Počutje moje mame je zaskrbljujoče. Z njo smo se slišali pred in po operaciji, čeprav skuša biti močna, se vidi, da je to le krinka. Iznenada je izgubila nogo," je povedal sin. Ime 57-letnice medijem ni znano.

Letališki uradniki so poškodovani in njeni družini izrazili sožalje, ob tem pa tudi dejali, da dogodek preiskujejo. Obljubili so tudi, da bodo povrnili nastale stroške zdravljenja in odškodnino za izgubo uda, piše BBC.

Direktor letališča Karant Thanakuljeerapat je sicer tudi izpostavil, da je bila večina tekočih tal stara in da so jih nameravali zamenjati najkasneje do leta 2025, a da bodo sedaj postopek pospešili. Naprava, na kateri se je zgodila nesreča, je obratovala od leta 1996.