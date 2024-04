Indijski šahovski čudežni deček v boj za svetovnega prvaka

Je pa Gukeš D, ki ga Mednarodna šahovska zveza uvršča na 16. meto na svetu, že danes postal najmlajši igralec, ki se bo potegoval za naslov svetovnega prvaka v šahu. "Prav nič mi ni mar za to, da sem najmlajši in za vse te rekorde," je po poročanju CNN povedal po uspešno končanem turnirju.

Uspehi mladega velemojstra so dosegli tudi prej omenjenega Kasparova, ki je že pohvalil Gukeša in 'tekoči trak' šahovskih talentov, ki v zadnjih letih prihajajo iz Azije in azijskih diaspor v državah, kot so Združene države Amerike in Velika Britanija. Oglasil se je tudi indijski premier Narendra Modi, ki je na družbenih omrežjih pohvalil "izjemen dosežek" ter "izjemen talent in predanost" Gukeša.

Kdaj in kje se bosta Indijec in Kitajec pomerila za naslov, še ni znano.