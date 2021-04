Po Teksasu pustošila toča, poškodovala strehe in avtomobile

Teksas in Oklahomo je v sredo zvečer prizadela močna nevihta s točo v velikosti teniških žogic. Po poročanju centra za napovedovanje neviht so zbrali 38 poročil o zelo hudi toči. V vsaj dvanajstih primerih so poročali o toči s premerom najmanj pet centimetrov, v San Antoniu pa naj bi imela celo do deset centimetrov premera.

"Z otroki smo se skrili v omaro. Zunaj je bilo strašno, nato pa smo zaslišali glasen hrup, ob padcu prve velike toče se je hiša nekoliko zatresla,"je za CNN povedala Rebecca Gilliam, prebivalka Honda v Teksasu.

Že manjša toča, v velikosti enega ali dveh centimetrov, lahko povzroči veliko škodo, a v predmestju San Antonia so poročali o toči z malo več kot deset centri premera, ki je uničevala avtomobile in hiše. "Toča je bila tako velika in je imela toliko moči, da je na mnogih delih prodrla skozi streho in ponekod celo skozi strop,"je dejala Gilliamova.

Urad državne vremenske službe v Austinu je potrdil, da je šlo za obsežen dogodek s točo.

"Škoda zaradi toče bi lahko v ZDA postala še eno milijardo dolarjev (okoli 830 milijonov evrov) vredna vremenska katastrofa," je dejal Dave Hennen, meteorolog CNN-a in pojasnil, da bi lahko šlo za že drugo tako "drago" vremensko nesrečo v Teksasu letos. Pri tem je imel v mislih hud mraz, ki je regijo prizadel februarja.

"Mnogokrat so nevihte prizadele več podeželskih območij v tem delu države, toda tokrat je bilo najhuje na poseljenih območjih, kot so San Antonio, Forth Worth in Oklahoma City, zato je bilo poškodovanega več premoženja," je dodal Hennen. Močna nevihta z uničujočo točo je divjala tudi severno in zahodno od Fort Wortha.

V severnem Fort Worthu so poročali o 7,5-centimetrski toči, ki po poročanju CNN-a predstavlja velikost jabolka. Toča je tudi tam razbila okna avtomobilov in poškodovala strehe.

"Bilo je zelo glasno. Toča je z veliko silo padala na hišo in se odbijala tudi v okna. Upali smo samo, da bodo okna zdržala in se ne bodo razbila," je povedala meteorologinja Haley Brink.

"V nekem trenutku je bilo tako glasno, da nisi mogel slišati človeka, ki je bil od tebe oddaljen tri metre. Na srečo so bili naši avtomobili v garaži, kljub temu pa je toča poškodovala prezračevalni sistem in žlebove na strehi," je dodala Brinkova. Drugi niso imeli te sreče, saj so njihovi avtomobili med nevihto ostali zunaj.

Še ena močna nevihta je povzročila hudo točo na območju Norman v Oklahomi. Tam so poročali o toči v velikosti bejzbolskih žogic (s premerom okoli 6,4 centimetra).

Poleg uničujoče toče so nevihto spremljali tudi hudi vetrovi in nekaj tornadov. Nevihte se zdaj premikajo proti vzhodu, raztezajo se od osrednje zalivske obale do srednjeatlantske obale, glavna nevarnost pa bo tokrat le močan veter.

Lansko leto močno neurje s točo tudi pri nas Julija in avgusta lansko leto je toča pustošila tudi po Sloveniji, predvsem v Beli krajini, pa tudi na Primorskem. Neurje z močnimi nalivi in vetrom, ki je ponekod s seboj prineslo tudi več kot pet centimetrov debelo točo, je povzročilo ogromno škodo na objektih, avtomobilih in vrtninah. Sunki vetra so podirali drevesa, meteorna voda je zalivala objekte, ponekod je bila motena oskrba z električno energijo. O hudi škodi so poročali tudi vinogradniki, v Ljutomersko-Ormoških goricah je toča uničila tudi do 50 odstotkov pridelka.