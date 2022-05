Teksas: So se policisti med strelskim napadom odzvali prepočasi?

Prva dva policista sta vstopila v šolo 15 minut po napadu in se soočila s streljanjem, nakar sta se umaknila in čakala na okrepitve. Šele 15 minut pred eno popoldne, skoraj uro in pol po začetku napada, je v učilnico vstopila taktična enota policije skupaj z mejnimi policisti.

Regionalni direktor teksaškega ministrstva za javno varnost Victor Escalon je opisal časovnico napada, pri čemer ni znal odgovoriti, zakaj policisti niso hitreje posredovali. Po besedah policije je napadalec brez kakršne koli ovire vstopil v šolo. Pojasnili so, da ga ni skušal ustaviti noben varnostnik, prav tako ni jasno, če so bila vrata šole sploh zaklenjena.

Salvador Ramos je najprej doma ustrelil svojo babico in se nato odpeljal proti šoli. Babica je prejela strel v glavo, vendar je preživela, čeprav je v kritičnem stanju. Strelec je nato s polavtomatsko puško vstopil v šolo, zavzel eno od učilnic in tam ubijal.

Mama mimo policistov stekla v šolo in rešila svoja dva otroka

Kot kaže, so se policisti zbirali in čakali pred šolo, namesto da bi takoj vstopili v stavbo. Oče, čigar hči je umrla v napadu, je za tiskovno agencijo Associated Press povedal, da je razmišljal o tem, da bi sam stekel v šolo, saj je bil razočaran nad policijskim odzivom.

Ena od mater otrok je za Wall Street Journal povedala, da so jo policisti celo vklenili in obtožili, da ovira policijsko preiskavo, ker je skupaj z drugimi starši zahtevala, da policisti vdrejo v stavbo. Angeli Rose Gomez je povedala, da so policisti enega od besnih očetov zbili na tla, drugega so poškropili s solzivcem, še enega pa stresli s paralizatorjem.

"Policija ni naredila ničesar," je dejala Gomezova, ki so jo na koncu le izpustili. A kot kaže, jo je odnos policistov le še dodatno podkuril, saj je, kot pravi, nato splezala čez šolsko ograjo in stekla v stavbo po svoja dva otroka. "Policisti so samo stali pred ograjo. Niso vdrli v šolo ali hiteli rešiti otroke," je še povedala.

Mnogi so tudi kričali na policiste, naj ne čakajo, ampak naj gredo v šolo, saj da je strelec le eden, njih pa je veliko. Policisti so jim odgovarjali, da ne morejo posredovati, ker jih motijo.

Ko je Escalon končal z opisom, so ga novinarji začeli spraševati o podrobnostih in predvsem o razlogu za čakanje, vendar niso dobili odgovora.