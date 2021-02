Teksas v primežu hudega mraza

V delih te ameriške zvezne države so se temperature v nedeljo spustile do minus 18 stopinj Celzija. Meteorologi so izdali vremenska opozorila, guverner Greg Abbott pa je razglasil izredne razmere.

Izjemno nizke temperature naj bi po napovedih vztrajale vsaj do torka. Meteorolog Marc Chenard je za Reuters povedal, da bodo v Amarillu zabeležili do minus 17 stopinj Celzija, s čimer bodo podrli prejšnji rekord mesta. Leta 1895 so tam izmerili minus 11 stopinj. V Houstonu se bodo temperature spustile do minus 12 stopinj, v San Antoniu pa do minus 13.