Teksas: Varnostni organi priznali, da se policija ni pravilo odzvala

Pretekli teden je Teksas pretresel strelski pohod, v katerem je 18-letnik ustrelil 19 otrok in dve učiteljici. V javnosti so se hitro pojavili očitki, da je policija predolgo čakala, preden je vstopila v šolo in posredovala, zdaj pa je njihov odziv za napačen označil tudi visoki uradnik za varnost.

"Če bi mislil, da bo to kakorkoli pomagalo, bi se opravičil," je na petkovi tiskovni konferenci dejal visoki uradnik za varnost Steven McCraw. Pojasnil je, da so policisti z vstopom odlašali, ker so mislili, da strelec ni več "aktiven". A učenci, ujeti v šoli, so prek telefonov večkrat klicali na pomoč in prosili, naj pride policija. McCraw je potrdil, da je od prihoda policijske enote pred osnovno šolo Robb do trenutka, ko so se odločili vdreti v učilnico, kjer se je zabarikadiral napadalec, minilo 40 minut.

icon-expand Morilski pohod na šoli v Teksasu FOTO: AP

Višji častnik s kraja dogodka se je odločil počakati na hišnika, ki jim je prinesel ključe, saj so ocenili, da takrat noben otrok ni bil več ogrožen, ali pa nihče več ni bil živ. "Prosim, takoj pošljite policijo" McCraw je na tiskovni konferenci pokazal tudi seznam klicev v sili, ki so jih iz notranjosti šole opravili učenci. Učenci so klicali na nujno številko, v ZDA je to številka 911.

12:03 - Učenka je poklicala 911, se identificirala in zašepetala, da se nahaja v učilnici 112. 12:10 - Poklicala je še enkrat in sporočila, da je več mrtvih. 12:13 - Ista učenka je poklicala še tretjič. 12:16 - Še enkrat je poklicala 911 in povedala, da je osem do devet učencev še živih. 12:19 - Druga učenka je poklicala iz učilnice 111, nato je klic prekinila, ko ji je to naročil drug učenec. 12:21 - Med klicem je bilo slišati, da so bili izstreljeni trije streli. 12:36 - Klicateljica je poklicala nazaj, rekli so ji, naj ostane na liniji in naj bo tiho. Povedala je, da je napadalec streljal na vrata. 12:43 in 12:47 - Prosila je, naj takoj pošljejo policijo. 12:46 - Učenka je rekla, da sliši policijo v sosednji sobi. 12:50 - Preko klica je bilo slišati streljanje. 12:51 - Bilo je zelo hrupno, slišati je bilo, kot da bi policisti otrokom pomagali iz učilnic. Na tej točki je učenka, ki je prva poklicala, končno prišla iz šole.

Anonimni donator z okoli 163.000 evri za pogrebe žrtev Počasen odziv policije, pa tudi videoposnetki, ki prikazujejo razočarane starše - nekatere je policija vklenila in poškropila s solzivcem, so razburili javnost, ki je nezadovoljna z ravnanjem organov pregona. Oblasti so zato želele podati jasno časovnico dogajanja v mestu Uvalde. Guverner Teksasa Greg Abbott je v petek dejal, da je "jezen", ker je bil "zaveden" glede nekaterih informacij, ki jih je z javnostjo delil na tiskovni konferenci v začetku tega tedna. "Informacije, ki sem jih dobil, so se izkazale za delno netočne," je dejal. Abbott je razkril tudi, da je anonimni donator plačal 175.000 dolarjev (okoli 163.000 evrov) za pogrebe žrtev. "Anonimnega donatorja cenimo za njegovo velikodušnost," je dejal in zagotovil, da bodo sredstva prišla v prave roke.