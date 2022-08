Teksas zajelo močno deževje, številni avtomobili pod vodo

Močno deževje in poplave so prizadele mesto Dallas v ameriški zvezni državi Teksas, od koder poročajo o poplavljenih ulicah in potopljenih avtomobilih. Z obilnimi padavinami se spopadajo tudi v Louisiani, Arkansasu in Novi Mehiki. Ameriški meteorologi so sicer že pretekli konec tedna izdali opozorila pred poplavami za več kot 13 milijonov ljudi na jugu in jugozahodu.

