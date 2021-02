Župan Houstona pozval državo, naj plača astronomske račune

Teksas ima neurejen energetski trg, ki potrošnikom omogoča izbiro med številnimi dobavitelji. Večina jih uporablja plačilne sheme s fiksno obrestno mero, a ker so temperature naglo padle, so se številne tarife z variabilno obrestno mero soočale z naraščajočimi stroški. Teksaškemu svetu za električno zanesljivost, ki v večini držav nadzoruje elektroenergetski sistem, očitajo, da ni pripravljen na pomanjkanje.

Milijoni Teksašanov so utrpeli izpad električne energije. Čeprav so po državi večinoma že dobili nazaj električno energijo, pa je bilo nekaj manj kot 30.000 odjemalcev v nedeljo popoldne še vedno brez električne energije.

Kot je znano, so temperature strmo padle in dosegle 30-letno najnižjo vrednost, ko so izmerili –18 stopinj Celzija. Večji del Teksasa, ki običajno uživa v milejšem zimskem vremenu, je bil prekrit s snegom. Nenavadno mrzlo vreme je v več južnih zveznih državah ZDA terjalo najmanj 70 življenj. Teksas sicer že okreva po ledenih temperaturah, a mnogi prebivalci zaradi strahu pred onesnaženjem zaradi nizkega omrežnega tlaka še vedno prekuhavajo vodo.

Županja Fort Worth Betsy Price pa je dejala, da bi morali pri računih pomagati Teksas in zvezne vlade. Guverner Teksasa Greg Abbott je že pozval k ukrepanju, pri katerih naj se Teksašanom "ne zatakne pri naraščajočih računih za energijo". "Odgovorni smo za zaščito Teksašanov pred naglim naraščanjem zneska na položnicah za energijo, ki so posledica hudega zimskega vremena in izpada električne energije," je dejal po srečanju z zakonodajalci.

Prebivalec Dallasa in veteran ameriške vojske Scott Willoughby je povedal, da se je prejel računom za 13.000 evrov, zaradi česar je izgubil vse prihranke. Župan Houstona Sylvester Turner je povedal, da je, ko je bil v državnem parlamentu, vložil zakon, s katerim je želel zagotovil, da obstaja "ustrezna rezerva" za preprečevanje izpadov električne energije, vendar ga voditelji države niso upoštevali. Župan četrtega največjega mesta v državi je tudi povedal, da sistem ni kos izzivom, ki jih povzročajo podnebne spremembe. "Vse to je bilo predvidljivo. O tem sem pisal leta 2011. In tako teh pretiranih stroškov ne bi smeli prevzeti potrošniki. Niso krivi za to, kar se je zgodilo ta teden," je povedal.

Predsednik Joe Bidenje v soboto v Teksasu razglasil veliko katastrofo, s čimer je odprl pot večjim zveznim sredstvom za pomoč. "Pomoč lahko vključuje nepovratna sredstva za začasna hišna popravila, poceni posojil za kritje nezavarovanih izgub lastnine in druge programe za pomoč posameznikom in lastnikom podjetij, da si opomorejo od posledic katastrofe," so zapisali v izjavi Bele hiše.

Tragična novica

Medtem pa iz predmestja Houstona prihaja tragična novica. Potem ko so se med izpadom elektrike poskušali ogreti, so v požaru umrli trije otroci in njihova babica, mama je preživela. Po poročanju medijev je babica odšla k hčerki, ki je stanovala le nekaj kilometrov stran, saj sama še ni imela elektrike.

Nekaj ur pozneje so ostali tudi v hčerini hiši brez elektrike, zato so se otroci, njihova mama in babica pogrnili z odejami, prižgali kamin in igrali družabne igre. Okoli 21.30 so postali utrujeni, zato je mama otroke dala v posteljo. "Otroke sem dala spat in to je edina stvar, ki se je spominjam. Nekaj ur pozneje sta prišla gasilec in policist in povedala, da nihče drug ni preživel,"se spominja mama.