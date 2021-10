V Teksasu se vračajo k opravljanju splavov po šestem tednu nosečnosti

Organizacija Whole Woman's Health, ki upravlja štiri teksaške klinike, je na Twitterju objavila, da so že nadaljevali z izvajanjem splavov, kljub temu, da dokončna odločitev sodišča še ni bila sprejeta. Objavo pa so nato kmalu umaknili, saj teksaški zakon vsebuje določbo, ki dovoljuje retroaktivne tožbe klinik in zdravniškega osebja ob morebitni začasni ustavitvi izvajanja zakona. Zaradi te grožnje teksaške klinike za načrtovanje družine ostajajo previdne.