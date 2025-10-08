Teksaška nacionalna garda z vrečami na ramah v Illinoisu

Pripadniki Nacionalne garde so se v kamuflažnih oblačilih z vrečami, nekateri tudi z orožjem in stoli, sprehajali po vadbenem centru za rezervne vojake, ki se nahaja okoli 80 kilometrov jugozahodno od Chicaga. Zanje so postavili tudi več prikolic, ki jim bodo služile kot začasna bivališča, okoli objekta pa so postavili ograjo, poroča CBS News. Po njihovih informacijah naj bi v Chicago ta teden prispelo približno 200 pripadnikov teksaške nacionalne garde.

Lokalne oblasti sicer o prihodu garde niso bile obveščene in so zaradi odločitve predsednika Donalda Trumpa z njim v sodnem sporu.

Trump je že v ponedeljek namreč dejal, da razmišlja o uvedbi izrednih razmer v ameriških mestih pod vodstvom demokratov, kjer se oblasti upirajo napotitvi nacionalne garde. Trump trdi, da je nacionalna garda potrebna za zatiranje nasilja in kriminala ter podporo pri izvajanju deportacij.

Trump je kljub sodni blokadi v Portland napotil nacionalno gardo Kalifornije, za Chicago pa se mu je ponudila nacionalna garda Teksasa.

Trump je doslej poslal vojsko v Los Angeles in Washington ter Louisiano, trenutno pa je v sodnem sporu tudi z zvezno državo Oregon.