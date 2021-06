Teksaška policija z roba jezu uspešno rešila čoln s štirimi osebami

"Ko so ugotovili, da so že skoraj pri jezu, so se poskušali obrniti, da bi se temu izognili, toda sesanje je bilo premočno in jih je potegnilo proti jezu," je dejal Smith, ki je bil tudi eden od treh patruljnih policistov v Austinu, ki so bili del reševanja.

Skupina, ki je bila na obisku zunaj mesta, je v četrtek popoldne z električnim čolnom obiskala jezero Lady Bird in se približala robu jeza, je dejal načelnik policijske uprave Austin Scott Perry . Bili so zmedeni in niso opazili, da je čoln že prešel dve označeni boji, ki sta jih opozarjali, naj se obrnejo, pa je dejal policist Bradley Smith iz policijske enote za obhod jezera, poroča CNN.

Po prihodu do jezera je policija na robu jeza na čolnu opazila štiri osebe, ki jih je tok vlekel čez rob jezu. Hitro so ukrepali in s pomočjo drugih reševalcev uspešno rešili vse ujete osebe, vendar pa bi se lahko popoldanski izlet hitro končal zelo tragično. "Bilo bi zelo tragično, če bi jih odneslo čez jez," je dejal Perry. "Gre za zelo visok jez in zaradi tega bi verjetno prišlo do hudih poškodb, morda celo do smrtnih žrtev," je dejal.

Perry je povedal, da se je čoln zataknil na vrhu preliva in ni imel dovolj moči, da bi se oddaljil. Skupina je poklicala podjetje za servis čolnov, ki mu je uspelo čoln privezati in mu preprečiti, da bi se premaknil naprej, pa je dejal Smith. Čoln je bil tako blizu roba jezu, da se je v bistvu že nagibal z njega, je dodal.

Jezerske patrulje so bile že pri jezeru, ko je na kraj prišla policija, je povedal Perry. Uspelo jim je priti do dveh čolnov in jih potegniti na varno. "Bili smo zelo živčni, saj smo morali paziti, da ob približevanju čolna nismo zamajali in potisnili čez rob. Kljub temu pa si moral biti dovolj hiter, da se čoln ne bi prevrnil sam od sebe," je povedal Smith.

Vse štiri osebe so bile med reševanjem mirne in niso utrpele nobenih poškodb, so sporočile oblasti. Nihče od njih ni zahteval nujne pomoči, pa so na družbenem omrežju zapisali iz okrožja Austin-Travis EMS.