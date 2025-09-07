Tablete za splav pod udarom: Teksas omogoča tožbe tudi brez opravljenega splava

Teksaški senat je sprejel zakon, ki drastično omejuje pošiljanje zdravil za sprožitev splava. Predlog omogoča, da lahko navadni državljani tožijo proizvajalce, distributerje in celo dostavne službe, kot sta FedEx in UPS.

Zakon, ki ga bo po pričakovanjih podpisal republikanski guverner Greg Abbott, predstavlja nov poskus konservativnih politikov, da omejijo dostop do medicinskega splava. Sprejet je bil s 17 glasovi za in 8 proti, piše The New York Times. Tudi ljudem, ki niso v nobenem odnosu do noseče ženske, daje možnost tožbe. Ko bo ta zakon sprejet, bo vsakemu državljanu omogočil, da toži morebitnega storilca kaznivega dejanja z odškodnino najmanj 100.000 dolarjev, poroča Le Monde. Čeprav ne predvideva pregona žensk, ki si jih želijo pridobiti, besedilo prepoveduje predpisovanje, proizvodnjo ali pošiljanje tablet za splav.

Greg Abbott FOTO: Profimedia

Tožbo bo mogoče vložiti proti zdravstvenim delavcem, farmacevtskim podjetjem in dostavnim službam, če bodo zdravila pošiljali v Teksas ali če bodo to sploh nameravali. Zasnovan je tako, da je mogoče tožbo vložiti tudi v primeru, ko do splava sploh še ni prišlo, poroča The New York Times. Teksaška zakonodaja je del širše kampanje proti vse večji priljubljenosti medicinskega splava. Aktivisti proti splavu si prizadevajo razširiti omejitve postopka na zvezne države, ki domnevno ščitijo pravice do splava, kot sta New York in Kalifornija. Vodja organizacije Texas Right to Life, John Seago, je zakon označil kot "najmočnejšo pro-life zaščito pred podjetji in aktivisti iz drugih držav, ki pošiljajo tablete za splav v Teksas." "Danes je naš zakon postal načrt za preostali del države," je Seago dejal v izjavi po sprejetju zakona v teksaškem senatu.

Pro life skupina in John Seago FOTO: Profimedia

Nasprotniki splava namreč upajo, da bi zakonodaja lahko omejila dostopnost medicinskega splava tudi v državah, kjer je splav še vedno legalen, saj bi lahko proizvajalci in dostavna podjetja omejila distribucijo v Teksas, da bi se izognila pravni odgovornosti. "Ta zakon je namenjen zaščiti majhnega dojenčka, ki raste v maternici," se je na X odzval republikanski senator Bryan Hughes. "Ta zakon je namenjen temu, da se zagotovi, da farmacevtska industrija [Big Pharma] ne more več pošiljati strupenih tablet v Teksas samo zato, da bi napihnila svoj dobiček na račun življenj," je dodal.

The New York Times poroča, da nasprotniki zakona opozarjajo na nevaren precedens. Demokratska senatorka Carol Alvarado je ob razpravi dejala, "Teksas spreminja v državo nadzora, ne varnosti, in izvaža teksaško zakonodajo čez meje zveznih držav."

Tableta za splav mifepriston. FOTO: AP