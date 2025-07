Telefon Corinne Schumacher razkril ganljivo podrobnost

Ko je njena mama Corinna med fotografiranjem z Gino, tastom Rolfom in njegovo partnerico Barbaro Stahl prejela sporočilo na svoj mobilni telefon, ki ji je visel okoli vratu, se je zaslon zasvetil in razkril fotografijo njenega moža Michaela na ozadju.

28-letna Gina Schumacher je – le 17 tednov po rojstvu svojega prvega otroka – končala na vrhu stopničk tako v ekipni kot posamični konkurenci in osvojila dve zlati medalji. Uspeh je proslavljala skupaj s svojimi družinskimi člani, najbolj čustven trenutek pa se je zgodil povsem nenačrtovano, razkriva nemški Bild.

Po poročanju Bilda gre za fotografijo, ki je bila posneta med letoma 2012 in 2013, Schumacherjev črno-beli portret, ki dokazuje, kako močna je še vedno njuna ljubezen. "Corinna ima Michaela vedno pri sebi," so zapisali.

56-letnik sicer vse od usodne smučarske nesreče v francoskih Alpah 29. decembra 2013, v kateri je utrpel hude poškodbe glave in bil pol leta celo v komi, živi povsem izoliran od zunanjega sveta. Nesporno je, da mu je čelada rešila življenje, a Schumacherja od takrat nihče ni nikoli videl v javnosti. Njegova žena skrbno varuje družinsko zasebno življenje in dobro skrbi za to, da informacije o njem ne pricurljajo v javnost.