Telefon je zvonil v prazno: Severna Koreja prekinila vse stike z južno sosedo

Napoved prekinitve vseh komunikacijskih povezav z Južno Korejo je del nove strategije Severne Koreje, ki je svojo sosedo označila za sovražno državo. Da bi "obeležili" to priložnost, so organizirali shod študentov, ki so bili opremljeni z napisom: " Zdrobimo marionetni režim, ki je kriv neizbrisljivih zločinov."

Dnevni klici iz Južne Koreje v pisarno, locirano v obmejnem mestu Kaesong, se bodo z današnjim dnem nehali. Pisarno oziroma urad za zvezo so sicer vzpostavili, da bi zmanjšali napetosti po pogovoru, ki so potekali leta 2018. Opravili so dva klica na dan, in sicer ob 9. uri in 17. uri. Med pandemijo je bila pisarna zaprta, a kontakt so še vedno vzdrževali s telefonskimi pogovori. V ponedeljek je Južna Koreja sporočila, da je prvič po 21 mesecih telefon v času jutranjega klica zvonil v prazno, čeprav so popoldne uspeli vzpostaviti povezavo.

Najnovejši spor izvira iz pošiljanja letakov v Severno Korejo s strani prebežnikov. Zaradi tega je sestra severnokorejskega voditelja Kim Džong Unazagrozila, da bodo zaprli pisarno, letake pa je označila za sovražno dejanje, ki krši dogovor, ki sta ga na vrhu leta 2018 dosegla Moon Dže Inin njen brat. Prebežniki letake, ki so kritični do komunističnega režima, v Severno Korejo, kjer imajo ljudje dostop le do medijev, nadzorovanih s strani države, pošiljajo kar z baloni, pogosto pa dodajo tudi zaloge, da spodbudijo svoje sosede k temu, da jih poberejo.