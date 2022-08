Telefon zvoni v prazno: svojci ponesrečenih ne morejo priklicati najbližjih

"Včeraj nismo mogli pridobiti nobenih informacij preko dežurne linije. Tudi danes je tako. Ministrstvo pravi, da so vsi člani družin ponesrečenih že obveščeni, vendar mi o tem ne vemo nič," je za poljski Vp povedal eden od svojcev. Kot trdijo nekateri, naj bi bila omenjena izredna telefonska linija bodisi neprestano zasedena bodisi 'zvoni v prazno'.

"Zaposleni na veleposlaništvu opravljajo številne aktivnosti v Zagrebu in okolici. Javljajo se tudi na telefon, kolikor uspejo," je povedal Lukaš Jasina iz poljskega zunanjega ministrstva, kjer zatrjujejo, da telefon za pomoč deluje in da težave pri klicih niso povezane z kakršnimi koli tehničnimi težavami.

Hrvaška policija je v nedeljo popoldne sporočila, da so uspeli identificirati vse preživele v prometni nesreči. V obvestilu pa policija ni omenila poljskih navedb, da naj bi bili o stanju ponesrečenih obveščeni vsi svojci. V nesreči je umrl tudi eden od voznikov avtobusa.

Huda prometna nesreča poljskega avtobusa na Hrvaškem, ki se je zgodila v soboto zjutraj, je terjala 12 smrtnih žrtev. Kot so sporočile oblasti, se v bolnišnicah še več poškodovanih bori za življenje, 19 jih je težje poškodovanih. Tahograf avtobusa je povsem uničen, zato so se pojavile težave pri preiskavi, saj ne morejo odčitati hitrosti, s katero je v času nesreče vozil voznik. Potniki so bili namenjeni na romanje v Medžugorje.