Telefonske prevare in oprani milijoni: odstopil generalni tožilec

Ukrajinski Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) in Specializirano protikorupcijsko tožilstvo (SAP) sta sporočila, da sta odkrila mrežo, ki naj bi prejemala denar v zameno za zaščito nezakonitih klicnih centrov.
Ti naj bi izvajali telefonske prevare in "prali milijone". Po navedbah NABU naj bi bil denar nato porabljen za nakup nepremičnin, nakita in drugih dragocenosti.
Preiskovalci so konec tedna preiskali tudi prostore generalnega državnega tožilstva. Po njihovih navedbah naj bi shemo vodil eden od tamkajšnjih uradnikov.
Kravčenko je v nedeljo zvečer očitke označil za "popolnoma neutemeljene" in zanikal kakršnokoli nepravilnost. Že dan pozneje pa je podal odstopno izjavo.
V njej je zapisal, da ne želi, da bi se njegov položaj uporabljal kot "orodje političnega obračunavanja". Ob odhodu se je predsedniku Volodimirju Zelenskemu in ukrajinskemu parlamentu zahvalil za zaupanje.
Zelenski se na njegov odstop za zdaj javno še ni odzval.
Korupcija ostaja ena največjih težav Ukrajine
Primer je nov udarec za Kijev, ki se poleg vojne z Rusijo že leta spopada z globoko zakoreninjeno korupcijo. Obtožbe so med vojno dosegle tudi več ljudi iz političnega okolja predsednika Zelenskega.
Prav zaradi tega sta bila že pred več kot desetletjem ustanovljena NABU in SAP, ki naj bi velike korupcijske primere preiskovala neodvisno od politične oblasti.
Njuna neodvisnost je lani povzročila tudi eno največjih notranjepolitičnih kriz v Ukrajini po začetku ruske invazije.
Zelenski je leta 2025 podprl spremembe, ki bi omejile samostojnost obeh protikorupcijskih institucij. Odločitev je sprožila proteste po državi in ostre odzive evropskih partnerjev Kijeva.
Oglasili so se tudi veleposlaniki držav G7, ki so opozorili, da bi poseganje v neodvisnost protikorupcijskih organov lahko ogrozilo približevanje Ukrajine Evropski uniji. Po močnem domačem in mednarodnem pritisku je Zelenski njuno neodvisnost ponovno vzpostavil.
Boj proti korupciji je tudi pogoj na poti v EU. Država je kandidatka za članstvo v Evropski uniji, napredek pri vladavini prava in verodostojen boj proti korupciji pa sta med ključnimi zahtevami na njeni evropski poti.
Najnovejši primer tudi ni osamljen. NABU je prejšnji mesec sporočil, da je odkril shemo, v kateri naj bi bilo več kot tri milijone dolarjev v ukrajinski valuti poneverjenih za plačilo varščine nekdanjemu ministru za energetiko, obtoženemu pranja denarja. Visoki uradnik v predsednikovem uradu, ki naj bi bil povezan s primerom, je bil odpuščen.
Vse glasnejše kritike prihajajo tudi od nekdanjih članov ukrajinskega vodstva.
Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov je v pogovoru za BBC prejšnji mesec dejal, da bi moral Zelenski odgovoriti na vprašanje, koliko je vedel o morebitni korupciji med svojimi najbližjimi sodelavci. Odkar je bil sredi julija razrešen, opozarja na to, kar opisuje kot "sistemsko krizo upravljanja" države.