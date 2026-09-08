Telefonske prevare in oprani milijoni: odstopil generalni tožilec

Ukrajinski Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) in Specializirano protikorupcijsko tožilstvo (SAP) sta sporočila, da sta odkrila mrežo, ki naj bi prejemala denar v zameno za zaščito nezakonitih klicnih centrov.

Ti naj bi izvajali telefonske prevare in "prali milijone". Po navedbah NABU naj bi bil denar nato porabljen za nakup nepremičnin, nakita in drugih dragocenosti.

Preiskovalci so konec tedna preiskali tudi prostore generalnega državnega tožilstva. Po njihovih navedbah naj bi shemo vodil eden od tamkajšnjih uradnikov.

Kravčenko je v nedeljo zvečer očitke označil za "popolnoma neutemeljene" in zanikal kakršnokoli nepravilnost. Že dan pozneje pa je podal odstopno izjavo.

V njej je zapisal, da ne želi, da bi se njegov položaj uporabljal kot "orodje političnega obračunavanja". Ob odhodu se je predsedniku Volodimirju Zelenskemu in ukrajinskemu parlamentu zahvalil za zaupanje.

Zelenski se na njegov odstop za zdaj javno še ni odzval.