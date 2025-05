Telefonski pogovor Trumpa in Putina novo upanje za Ukrajino

Kot je ob srečanju dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo ta teden "ključen" za prihodnost Ukrajine.

Prejšnji teden so sicer v Istanbulu potekali prvi neposredni mirovni pogovori med predstavniki Rusije in Ukrajine, a niso prinesli prekinitve ognja. Pogajalci so se dogovorili le o izmenjavi vojnih ujetnikov, razpravljali pa so tudi o prekinitvi ognja in morebitnem srečanju predsednikov držav.

Spopadi se medtem nadaljujejo. Ukrajina je bila v nedeljo tarča najobsežnejšega ruskega napada z brezpilotnimi letali od začetka obsežne ruske ofenzive 24. februarja 2022, so sporočile ukrajinske oblasti.