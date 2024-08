Po aretaciji šefa Telegrama sled izginila za njegovo spremljevalko

24-letna Juli Vavilova je še prejšnji teden na družbenih omrežjih delila več fotografij s potovanj, med drugim tudi iz Azerbajdžana, kamor je očitno odpotovala prav v družbi francosko-ruskega milijarderja Durova.

Opazovalci sedaj ugibajo, ali je morda prav Vavilova z deljenjem fotografij izdala informacije o gibanju ruskega mogotca. "Težko je reči, ali so njene objave neposredno vplivale na aretacijo, vendar če ste Vavilovo spremljali na družbenih omrežjih, ste zlahka sledili tudi gibanju Durova," je za The New York Post povedal Baptiste Robert, raziskovalec na področju deljenja podatkov.