Tujina

Telekom Srbija tarča hekerskega vdora in kraje podatkov

Beograd, 19. 03. 2026 15.55

Avtor:
Ne.M. STA
Telekom Srbija

Telekom Srbija je bil te dni žrtev hekerskega napada. Po trditvah državnega podjetja so neznanci ukradli "manjši del" podatkov iz baze 150.000 uporabnikov storitve satelitske televizije, po navedbah neprofitne organizacije Share pa je število prizadetih uporabnikov veliko večje. Primer je v sredo začelo preiskovati državno tožilstvo.

Hekerski napad je prizadel bazo podatkov, ki vsebuje približno 150.000 uporabnikov storitve satelitske televizije m:SAT TV, so v sredo navedli iz Telekoma Srbija za srbski portal Insajder in zatrdili, da identifikacijski osebni podatki niso bili ukradeni.

"Podjetje Telekom Srbija je takoj sprejelo vse predpisane varnostne ukrepe in protokole, tako da so podatki naših uporabnikov zaščiteni v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi," so še navedli v podjetju. Zagotovili so, da varnost telekomunikacijskih storitev ni ogrožena.

Javnost so o vdoru v njihovo bazo prvič obvestili v torek. Takrat so pojasnili, da so jih storilci poskušali izsiljevati in da je komunikacija z njimi potekala v sodelovanju s policijo, da bi jih čim prej izsledili.

FOTO: Shutterstock

Podatki okoli 600.000 uporabnikov

Fundacija Share, ki se posveča digitalni varnosti, je v sredo sporočila, da so bili po njihovih informacijah ukradeni podatki okoli 600.000 uporabnikov. Specializirani portal Daily Dark Web pa medtem trdi, da so bili na spletu objavljeni tudi osebni podatki uporabnikov, ki vključujejo polna imena, naslove, datume rojstva, telefonske številke in matične številke.

Primer na podlagi kazenske ovadbe Telekoma Srbija proti neznanim osebam zaradi vdora in kraje osebnih podatkov preiskuje poseben oddelek državnega tožilstva za boj proti visokotehnološkemu kriminalu. Preiskava poteka v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve, Interpolom in drugimi tujimi podjetji, so sporočili s tožilstva.

