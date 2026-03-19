Telekom Srbija tarča hekerskega vdora in kraje podatkov

Hekerski napad je prizadel bazo podatkov, ki vsebuje približno 150.000 uporabnikov storitve satelitske televizije m:SAT TV, so v sredo navedli iz Telekoma Srbija za srbski portal Insajder in zatrdili, da identifikacijski osebni podatki niso bili ukradeni.

"Podjetje Telekom Srbija je takoj sprejelo vse predpisane varnostne ukrepe in protokole, tako da so podatki naših uporabnikov zaščiteni v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi," so še navedli v podjetju. Zagotovili so, da varnost telekomunikacijskih storitev ni ogrožena.

Javnost so o vdoru v njihovo bazo prvič obvestili v torek. Takrat so pojasnili, da so jih storilci poskušali izsiljevati in da je komunikacija z njimi potekala v sodelovanju s policijo, da bi jih čim prej izsledili.