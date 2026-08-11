Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Konec vsiljivih prodajih klicev: kazen do 375.000 evrov

Pariz, 11. 08. 2026 16.33 pred 18 urami 1 min branja 47

Avtor:
N.L.
Klicni center (fotografija je simbolična)

Ste se kdaj oglasili na neznano telefonsko številko, na drugi strani pa so vam želeli neposredno prodati izdelek ali storitev? V Franciji naj bi okoli tri četrtine ljudi vsak teden prejelo vsaj en tak klic. Občutno preveč, so prepričani zakonodajalci, ki so sedaj prepovedali tako imenovani telemarketing. Kazen za kršitelje je do 375.000 evrov na klic.

Že več let se Francozi pritožujejo nad vsiljivimi prodajnimi klici, med katerimi so tudi goljufije in sporne poslovne prakse.

Če so se želeli doslej temu izogniti, so morali svojo telefonsko številko registrirati na vladnem seznamu, a nekateri klicni centri so seznam ignorirali, poroča AP.

Po novem zakonu, ki so ga potrdili lani, v veljavo pa je stopil v torek, je podjetjem prepovedano stopiti v stik s potrošniki brez njihovega predhodnega dovoljenja. Če potrošnik poda dovoljenje, ga lahko kontaktirajo za komercialne ponudbe.

Potrošnika bodo lahko kontaktirali le, če je za to podal soglasje.
Potrošnika bodo lahko kontaktirali le, če je za to podal soglasje.
FOTO: Shutterstock

Kdor bo še naprej opravljal takšne klice, bo kaznovan s 75.000 evri, še večje kazni so za podjetja, ki jih lahko doleti vse do 375.000 evrov kazni na klic. Kršitelje in nezaželene klice lahko prijavijo prejemniki prek posebne vladne strani.

Podobna prepoved že od leta 2009 velja v Nemčiji, medtem ko so na Nizozemskem prav prejšnji mesec zaostrili pravila telemarketinga.

Francija telemarketing prodajni klici zakonodaja potrošniške pravice

90-letnik premoženje zapustil gospodinji, pastorki pa le en evro

Na meji med Latvijo in Belorusijo odkrili predor za tihotapljenje migrantov

24ur.com Od 422 do 1697 evrov za uporabo telefona med vožnjo
24ur.com Kazni za uporabo telefona med vožnjo: od nekaj deset do več tisoč evrov
24ur.com Pri severnih sosedih višje kazni za prekrške v prometu
24ur.com Po Fursu in Policiji na spletne prevare opozarja tudi Pošta Slovenije
24ur.com V Avstriji višje kazni za telefoniranje med vožnjo
24ur.com Na splitski Ultri izrekli za 140.000 evrov kazni, pridržali 240 ljudi
24ur.com Taksisti tožijo Telekom
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kobansko
12. 08. 2026 10.58
Tele marketing prepovedat. Nimam telefona za to, da me jahajo, pa še plačujem ga.
Odgovori
0 0
kajtebriga84
11. 08. 2026 21.16
Pri nas je to že zdavnaj urejeno. Pri svojem operaterju dal zahtevek, je brezplačen, da se v TIS objavi oznaka ob telefonski številki za prepoved uporabe za tržne in raziskovalne namene. Po tem sem prejel le še en klic in sem jih z največjim veseljem vprašal, kje so dobili mojo številko. Zelo zadirčno mi je rekla, da pri TIS-u, nato pa sem še jo vprašal, če je videla kakšno oznako ob moji številki. Vsa pametna mi reče, da ni ničesar opazila, jaz pa lepo vztrajam, da to sedaj takoj preveri. Traja enih 30 sekund, ko le izjavi, da pa je nekaj našla, ampak ne ve kaj naj bi to bilo oziroma pomenilo. Pa ji odgovorim le to, da drugič naj preveri vse, preden nekoga nadleguje, zato je tam in bi to morala vedeti, sicer pa je naredila prekršek in bom lepo prijavil AKOS-u, potem pa se z inšpekcijo pogovorite in naučite svojega dela. To je bilo okrog tri leta nazaj in od takrat dalje nisem prejel več nobenega takega klica. Prosim delite to naprej, ker je to edini način, da se jih resnično znebiš in imaš svoj mobilec res za sebe in svoje potrebe.
Odgovori
+2
2 0
boyman
11. 08. 2026 20.58
Koncno.
Odgovori
+8
8 0
stumfeta
11. 08. 2026 20.38
375.000 €/ klic?! Ok, to pa je kazen.
Odgovori
+6
6 0
txoxnxy
11. 08. 2026 19.57
Super zelo pozdravljam .
Odgovori
+9
9 0
BMReloaded
11. 08. 2026 19.11
Vse zablokirano...na unblock so samo zena, otroc in najozji druzinski clani. Ce me rab kdo drug se pa naj prpele...pa to
Odgovori
+8
9 1
joža z maribora
11. 08. 2026 19.10
Telemach gre v stečaj v enem dnevu😂
Odgovori
+8
8 0
daiči
11. 08. 2026 19.27
Zakaj pa to.
Odgovori
-1
1 2
joža z maribora
11. 08. 2026 19.47
ker so nadležni, pa se jih nemoeš rešit kličejo vsak teden pa vedno iz drugih številk, tako da jih niti blokirat nemorš
Odgovori
+13
13 0
jedupančpil
11. 08. 2026 19.07
tudi reklame in pa seveda autoplay reklame... seveda ravno tu
Odgovori
+9
9 0
QueenKong
11. 08. 2026 18.58
novodobni kapitalizem ima enormne količine negativnih stranskih učinkov !
Odgovori
+12
12 0
huperz
11. 08. 2026 18.50
Res tečnarijo, to JE TREBA UVEST tudi pri nas. Primer, v znani trgovini sem kupil jogi za spanje in ni bilo 3 mesece mim me že kličejo: VI KOT NAŠ ZADOVOLJNI KUPEC VAM....., jo prekinem z izjavo KDO PA JE REKEL DA SEM vaš zadovoljn kupec? Jogi je že v smeteh, ker je bil zanič 😠. Ženska je utihnila in ni znala več komunicirat 🤣 To so ljudje roboti, eno in isto trobijo, ne znajo prodat, prepričat na boljše, če je kontakt nezadovoljne stranke. In ja, imel sem mir, verjetno me je brisala s seznama
Odgovori
+8
11 3
daiči
11. 08. 2026 18.55
Ne bit jezn na ljudi na drug stran slusalke ti so sam zaposlen in opravlajo svoj đob. Jezn bot na lastnika firme k si jogi kupu. Ta je nateru svojga sužna da te tera po telefonu in ti laže.
Odgovori
+11
14 3
_endrug
11. 08. 2026 19.04
Točno. Ti klicatelji so slabo plačani in potem poslušajo tečne odgovore.
Odgovori
+6
7 1
boyman
11. 08. 2026 21.00
Suženj se je sam odloču opravljat to umazano delo in je kriv in pokvarjen. Ni tu opravicila.
Odgovori
+3
3 0
r h
11. 08. 2026 18.47
Upam, da bo Slovenija to kopirala.
Odgovori
+13
13 0
daiči
11. 08. 2026 18.41
Js mam tezave z dvema vrstama teh prevarantov. Prvi so zavarovalnicarji k tezijo da bodo ces 2 dni u mojmu koncu in mi morjo samo povedat kaj imam jaz pri njih ker sam baje ne vem kaj imam pri njih. Da mi morajo oni to osebno razlozit. Seveda zamolcijo da bi mi radi prisli nekaj se prodat tko za nadaljnih 30 let. In po 30 letih bom bogat...Drugi so pa oni ki se isto bodo mudili v mojem kraju in bi radi nekaj zdravstvenih preiskav naredili na meni, seveda ZASTON! No zaston po njihovo, ker po kvazi preiskavi pa prcakujejo de kj kupm pr njih kake igracke..
Odgovori
+12
14 2
Emyy
11. 08. 2026 18.36
Francija ha
Odgovori
+0
2 2
jung
11. 08. 2026 18.35
Pravilno. Tudi vedno bolj vsiljive in trdo žive reklame na portalih mi že presedajo in vem, da nisem edini.
Odgovori
+12
12 0
jedupančpil
11. 08. 2026 19.06
res je
Odgovori
+5
5 0
Morgoth
11. 08. 2026 18.24
Številke iz katerih kličejo so spoofane in posledično zelo težko sledljive. Operaterji jih ne morejo blokirati. Kako bodo potem take ujeli?
Odgovori
+10
10 0
slim386
11. 08. 2026 18.23
Tako naj pri nas po prstih telemach. Non stop klici...
Odgovori
+15
16 1
Šestka6
11. 08. 2026 18.45
Če jih lepo prosiš da naj nehajo klicati te upoštevajo, jaz imam že dve leti mir. Prej pa konstantno vsak torek.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
11. 08. 2026 18.17
Če vas kdo pokliče samo vprašajte iz kje kliče in zahtevajte da vas v skladu z GDPR umaknejo s seznama, če še kdaj pokličejo pa jih boste prijavili tržni inšpekciji. Pomaga, tudi proti Telemachu.
Odgovori
+16
16 0
MalaMis
11. 08. 2026 18.12
To bi morali uvesti pri nas. Sploh Telemach je nadležen do konca. Nimam ene njihove storitve, nikjer jih ne spremljam, ne vem pa kje so dobili mojo številko. Kličejo po večkrat na teden, parkrat sem že s povišanim glasom povedala, naj me nehajo klicarit pa sem dobila odgovor: ja gospa, to računalnik sam da katere številke, to ne moremo mi zbrisat. Tako da sem blokirala, ker je konstantno ista cifra. Katastrofa res.
Odgovori
+13
13 0
Hani Vajk
11. 08. 2026 18.05
Companywall, zavarovalnica merkur, policijski sindikati, bitcoin prodajalci in po vrhu še indijanci is Kolkate. Če bi šla pest čez telefon..
Odgovori
+9
9 0
Senzor
11. 08. 2026 18.02
Na YT portalih je veliko vsebin tujih avtorjev. Vsebine niso prevedene v slovenščino. Na to bi lahko opozorili naši evropski poslanci v Bruslju. Ali samo grejejo stolček za dobro plačo.???
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je znana Slovenka, ko pije jutranjo kavo
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Za Eliso: Primer Claps
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897