Konec vsiljivih prodajih klicev: kazen do 375.000 evrov

Že več let se Francozi pritožujejo nad vsiljivimi prodajnimi klici, med katerimi so tudi goljufije in sporne poslovne prakse.
Če so se želeli doslej temu izogniti, so morali svojo telefonsko številko registrirati na vladnem seznamu, a nekateri klicni centri so seznam ignorirali, poroča AP.
Po novem zakonu, ki so ga potrdili lani, v veljavo pa je stopil v torek, je podjetjem prepovedano stopiti v stik s potrošniki brez njihovega predhodnega dovoljenja. Če potrošnik poda dovoljenje, ga lahko kontaktirajo za komercialne ponudbe.
Kdor bo še naprej opravljal takšne klice, bo kaznovan s 75.000 evri, še večje kazni so za podjetja, ki jih lahko doleti vse do 375.000 evrov kazni na klic. Kršitelje in nezaželene klice lahko prijavijo prejemniki prek posebne vladne strani.
Podobna prepoved že od leta 2009 velja v Nemčiji, medtem ko so na Nizozemskem prav prejšnji mesec zaostrili pravila telemarketinga.
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