Po streljanju v San Joseju objavili posnetek telesne kamere policista

Moški, oborožen z dvema polavtomatskima pištolama, je med jutranjo menjavo v dveh stavbah ustrelil sodelavce, nato pa pred policisti ustrelil še sebe. Osem od devetih ubitih je bilo uslužbencev VTA, službe javnega prevoza, ki v dolini Santa Clara opravlja avtobusne in vzdrževalne železniške storitve, zaposluje pa približno 2000 delavcev.

Do strelca, ki je bil v tretjem nadstropju, so policisti prišli v šestih minutah. Storilec se je nato pred policisti ustrelil.

V ZDA so strelski pohodi v zadnjem času vse pogostejši. Kot je pred dnevi poročal CNN, je bilo to že 232. množično streljanje letos. Samo v tednu, ko se je zgodil pokol v podjetju VTA, so zabeležili 17 strelskih pohodov.