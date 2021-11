Televizija objavila napačne fotografije moškega, osumljenega ugrabitve 4-letnice

Rešitev 4-letne Cleo Smith velja za eno najobsežnejših in najuspešnejših policijskih preiskav v zgodovini Avstralije. Njenega ugrabitelja so dobili. V trenutkih, ko so ga aretirali, pa je v medijih že zakrožila njegova fotografija. A kot se je kasneje izkazalo, to ni bil pravi osumljenec.

36-letni Terence Darrell Kelly je uradno obtožen ugrabitve štiriletne avstralske deklice Cleo Smith. Njegov dvojnik po imenu, ki ga je ena največjih televizijskih hiš obtožila ugrabitve, pa zdaj toži televizijo zaradi obrekovanja. 3. novembra so po 18 dneh iskanja našli pogrešano deklico, ki so jo mediji poimenovali avstralska Maddy. Naslednji dan so njenega ugrabitelja obtožili, le nekaj ur po njegovi aretaciji pa je medijska hiša Seven objavila napačne fotografije osumljenca, ki nosi isto ime kot pravi osumljenec. PREBERI ŠE 36-letnik obtožen ugrabitve štiriletne deklice Cleo Terrance Flowers je na družbenem omrežju Facebook uporabljal materin dekliški priimek Kelly, torej Terrance Kelly, kar je bilo osumljenčevo pravo ime. Televizija je fotografije uporabila v vseh odmevnih novicah. Ko so ugotovili napako, so fotografije odstranili, a kot pravi Terrance, je bila škoda že storjena. Zaradi šoka je doživel panični napad, potreboval je zdravniško pomoč. Zato zdaj toži televizijo, ta pa tožbe ne komentira.