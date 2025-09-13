Med fotografiranjem je padla v vodo, našli so jo v hrvaških vodah

Srbkinja iz Vrnjačke Banje se je utopila v četrtek okoli 15. ure v bližini rta Veslo. Med fotografiranjem s prijateljico na eni od skal je padla v morje, poroča Net.hr .

Na območju, ki so ga preiskali, je globina morja do 100 metrov. "Spodaj je kot klif. Teren je zaradi globine, visokih valov in močnih morskih tokov izjemno težaven in nedostopen. Plovila, ki so se včeraj odpravila iskat utopljenko, so se morala zaradi slabega vremena po uri in pol vrniti na obalo," so povedali na Direktoratu za pomorsko varnost in upravljanje pristanišč. Potapljači enote RCUD so iskanje prekinili, ker so visoki valovi onemogočali iskanje trupla.

Pojasnili so tudi, da so bili o primeru obveščeni tudi hrvaški organi, saj izkušnje kažejo, da trupla utopljencev v tem delu Črne gore pogosto naplavi proti Dubrovniku, poroča morski.hr.