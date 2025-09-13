Svetli način
Tujina

Med fotografiranjem je padla v vodo, našli so jo v hrvaških vodah

Cavtat, 13. 09. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
5

Truplo Srbkinje, ki se je v četrtek utopila na Luštici v Črni gori, so v petek našli v hrvaških vodah med Prevlako in Cavtatom. Čeprav so njeno truplo reševalci v Črni gori včeraj popoldne opazili na gladini morja, se mu zaradi velikih valov niso mogli približati.

Srbkinja iz Vrnjačke Banje se je utopila v četrtek okoli 15. ure v bližini rta Veslo. Med fotografiranjem s prijateljico na eni od skal je padla v morje, poroča Net.hr.

Cavtat
Cavtat FOTO: 24ur.com

Na območju, ki so ga preiskali, je globina morja do 100 metrov. "Spodaj je kot klif. Teren je zaradi globine, visokih valov in močnih morskih tokov izjemno težaven in nedostopen. Plovila, ki so se včeraj odpravila iskat utopljenko, so se morala zaradi slabega vremena po uri in pol vrniti na obalo," so povedali na Direktoratu za pomorsko varnost in upravljanje pristanišč. Potapljači enote RCUD so iskanje prekinili, ker so visoki valovi onemogočali iskanje trupla.

Pojasnili so tudi, da so bili o primeru obveščeni tudi hrvaški organi, saj izkušnje kažejo, da trupla utopljencev v tem delu Črne gore pogosto naplavi proti Dubrovniku, poroča morski.hr. 

utopljenka Srbija Črna Gora Hrvaška morje
KOMENTARJI (5)

Uporabnik1921539
13. 09. 2025 10.56
+2
ampak zadnja fotografija za v profil ie pa super
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
13. 09. 2025 10.47
+1
Dolgo pot je naredila.
ODGOVORI
2 1
Rožle Patriot
13. 09. 2025 10.31
+1
Konec fotografiranja .. !!! ... Ima prijateljica vsaj spominek ?
ODGOVORI
4 3
devlon
13. 09. 2025 10.07
+1
plavalka ravno ni bila
ODGOVORI
4 3
r h
13. 09. 2025 10.03
+6
Kaj vse ljudje počno, čeprav niso sposobni.
ODGOVORI
7 1
