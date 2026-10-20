Telo zvito v nenavaden položaj: kaj se je zgodilo pred 7000 leti?

Najdbo so odkrili med arheološkimi raziskavami na območju prihodnje stanovanjske soseske Steigäcker IV. Izkopavanja so trajala že pet tednov, ko se je sprva povsem neopazna sprememba barve prsti izkazala za grobno jamo s človeškimi kostmi.

Za okrožnega arheologa Floriana Eibla je nenavaden predvsem način pokopa, navaja Euronews. Pripadniki kulture linearne keramike (v mlajši kameni dobi), ene najzgodnejših poljedelskih kultur v srednji Evropi, so umrle pogosto pokopavali v skrčenem položaju. Pokojnike so položili na bok z nogami, pokrčenimi proti telesu, tako da so bili videti, kot bi spali.

V Grossköllnbachu pa je položaj drugačen: desna noga pokojnika je bila izjemno močno pokrčena, leva pa je bila usmerjena navzven. Takšna drža očitno odstopa od običajnih pogrebnih praks tistega časa.

Vprašanja odpira tudi sama grobna jama. Njeno dno je bilo neravno in nagnjeno. Po mnenju arheologa je mogoče, da je telo po položitvi v grob zdrsnilo po pobočju. Posamezne kosti so se zato lahko premaknile ali pa so se vtisnile v mehko glineno podlago.