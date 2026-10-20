Telo zvito v nenavaden položaj: kaj se je zgodilo pred 7000 leti?

V nasprotju z običajnimi pokopi tistega časa telo leži v izrazito zasukanem položaju. Raziskovalce bega tudi stanje vratne hrbtenice.
Najdbo so odkrili med arheološkimi raziskavami na območju prihodnje stanovanjske soseske Steigäcker IV. Izkopavanja so trajala že pet tednov, ko se je sprva povsem neopazna sprememba barve prsti izkazala za grobno jamo s človeškimi kostmi.
Za okrožnega arheologa Floriana Eibla je nenavaden predvsem način pokopa, navaja Euronews. Pripadniki kulture linearne keramike (v mlajši kameni dobi), ene najzgodnejših poljedelskih kultur v srednji Evropi, so umrle pogosto pokopavali v skrčenem položaju. Pokojnike so položili na bok z nogami, pokrčenimi proti telesu, tako da so bili videti, kot bi spali.
V Grossköllnbachu pa je položaj drugačen: desna noga pokojnika je bila izjemno močno pokrčena, leva pa je bila usmerjena navzven. Takšna drža očitno odstopa od običajnih pogrebnih praks tistega časa.
Vprašanja odpira tudi sama grobna jama. Njeno dno je bilo neravno in nagnjeno. Po mnenju arheologa je mogoče, da je telo po položitvi v grob zdrsnilo po pobočju. Posamezne kosti so se zato lahko premaknile ali pa so se vtisnile v mehko glineno podlago.
Mlada oseba z nenavadnimi kostmi
Za zdaj je jasno vsaj to, da je šlo za mladostnika. To potrjujejo rastne plošče na kosteh, ki se še niso povsem zarasle, poroča Euronews. Kosti lahko razkrijejo tudi bolezni, poškodbe in posledice telesnih obremenitev. Strokovnjaki se trenutno še posebej posvečajo vratni hrbtenici, na kateri je opazna izrazita deformacija.
Za zdaj ni jasno, ali je ta posledica bolezni ali posebnosti telesa, ki jo je oseba imela že za življenja, ali pa je nastala zaradi položaja v grobu oziroma sprememb po smrti. Natančnejše odgovore naj bi prinesla podrobna antropološka analiza.
Kaj se je zgodilo pred 7000 leti?
Najdišče je za javnost zaprto. Okostje so že v celoti izkopali in ga prenesli na oddelek za arheologijo okrožja, kjer bodo opravili nadaljnje raziskave. Kosti bodo podrobno antropološko preučili. Šele nato bo mogoče natančneje ugotoviti, kakšne sledi je življenje te mlade osebe pustilo na njenih kosteh in na katera vprašanja morda nikoli ne bo mogoče odgovoriti.
Ko bodo znanstvene raziskave končane, namerava okrožna arheološka služba javnosti predstaviti dodatne ugotovitve, navaja Euronews. Do takrat Grossköllnbach ostaja kraj, kjer zemlja razkriva ne le sledove starodavne naselbine, temveč tudi zgodbo človeka, čigar zadnje počivališče po sedmih tisočletjih še vedno skriva uganke.
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