Sporna plažna lepljenka: ženska brez dojk(e) in retuširana umetna noga

Kampanja španske vlade, s katero so želeli sporočiti, da je vsako telo primerno za na plažo, je naletela na veliko večji odziv od pričakovanega. A ne v najboljšem smislu. Oglasila se je namreč že tretja ženska, ki trdi, da je bila njena podoba uporabljena brez dovoljenja. Juliet FitzPatrick je uspešno premagala raka, vendar so ji morali narediti dvojno mazektomijo. Ženska na plažni fotografiji eno dojko sicer ima, toda 60-letna Britanka je vseeno prepričana, da gre zanjo. Zaradi ukradenih fotografij sta se razbesneli še dve njeni rojakinji, eni so celo odstranili protetično nogo.

Ko je Britanka Juliet FitzPatrick dobila bitko s hudo boleznijo, se je odločila, da bo ponosno ovekovečila svoje telo. Do zmage nad rakom je namreč lahko prišla le tako, da so ji odstranili obe dojki, vendar se svojih brazgotin ni sramovala. Gola do pasu je stopila pred objektiv fotografinje Ami Barwell. Prejšni teden pa je v elektronski nabiralnik začela dobivati sporočila, da so jo ljudje prepoznali v kampanji Špancev.

"Poletje je tudi naše," nagovarja slogan nad podobo petih žensk z različnimi postavami, ki so s pomočjo računalniškega orodja postavljene skupaj na eno plažno fotografijo. "Uživaj, kakor, kjer in s komer želiš. Danes nazdravljamo poletju za vse, brez stereotipov in brez estetskega nasilja nad našim telesom," sporočajo avtorji kampanje.

FitzPatrickova sicer pravi, da sivolasa ženska, ki v črnem spodnjem delu kopalk in zgoraj brez pozira v pesku, eno dojko ima, njej pa so zdravniki odstranili obe, vendar je vseeno prepričana, da temelji na njeni podobi. Strinja se tudi fotografinja Barwellova, ki je za 60-letnico posnela domači portret po mazektomiji. Pravi, da se je nekdo očitno sprehodil skozi njen katalog fotografij in uporabil tako sliko FitzPatrickove kot še ene njene potretiranke ter ju zlepil skupaj, je dejala za BBC. Obe ženski sta se že obrnili tudi na umetnico Giselo Escat, ki je pod imenom Arte Mapache španski vladi priskrbela lepljenko petih ženskih teles na plaži. "Kar se je zgodilo, je prav v nasprotju s sporočilom kampanje. Zame to pomeni, da je bilo moje telo zlorabljeno in uporabljeno brez mojega dovoljenja," pravi FitzPatrickova.

Plaža v Barceloni

Kraja z Instagrama in odstranjena umetna noga Odgovora še nista dobili, saj ima Arte Mapache te dni kar veliko dela z zagovarjanjem. Kmalu po objavi španske kampanje se je namreč oglasila tudi britanska makeneka Nyome Nicholas-Williams. Med ženskami na plaži je namreč presenečena zagledala svojo podobo, kako v zlatih kopalkah sedi na tleh in zre v kamero.