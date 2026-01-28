Tujina
Telovadba za skupnost: Tek in pomoč pri vrtnarjenju
Zakaj bi hodili v fitnes, če lahko svojo moč porabite za pomoč skupnosti? To je ideja "dobrovadbe", kjer prebivalci Velike Britanije tečejo in telovadijo, medtem ko čistijo vrtove, urejajo okolico in pomagajo skupnosti. Namesto prenašanja uteži, nosijo vreče komposta, namesto počepov in sklec, premikajo pohištvo.
