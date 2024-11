Temačna stran romarske poti, spolno nadlegovanje vse bolj pogosto

V Sloveniji in svetu je precej popularna romarska pot Camino de Santiago, ki sicer ni preprosta, ravno nasprotno, a se je vseeno mnogi udeležijo. V parih, skupinah, pa tudi sami. In ženske, ki se na pot odpravijo same, velikokrat govorijo o slabih izkušnjah ter o spolnem nadlegovanju, ki so ga na lastni koži izkusile med potjo.

Na tisoče romarjev se vsako leto odpravi na pot v Santiago de Compostela, večina jih potuje peš, nekateri tudi s kolesi, nekateri pa se odločijo celo podoživeti pot srednjeveških romarjev in se odločijo za pot na konju ali na oslu. Mnogi, ki se odločijo za ta podvig, želijo raziskati pot, naravo, spoznati druge ljudi, mnogi pa to izkušnjo dojemajo kot duhovni umik iz sodobnega življenja. Na takšni poti spoznaš ogromno ljudi in se pogovarjaš z romarji iz celega sveta, zato lahko doživiš tudi izredno slabe izkušnje. Romarke, ki potujejo same, so za The Guardian povedale, da so se na skoraj zapuščenih podeželskih območjih Španije, Portugalske in Francije soočile z grozljivim spolnim nadlegovanjem.

Camino de Santiago

Sedem žensk je pojasnilo, da so v Španiji in na Portugalskem naletele na moške, ki so se samozadovoljevali pred njimi, eden pa je romarko zasledoval na poti. Ena izmed žensk je povedala tudi, da se je morala braniti pred neželenimi dotiki in nespodobnimi pripombami več moških, druga pa je omenila, da se je med hojo ob njej ustavil kombi, voznik pa naj bi jo vabil naj vstopi v kombi. Ustanoviteljica spletnega foruma Camigas, ki že od leta 2015 povezuje romarke, ki potujejo same, Lorena Gaibor, je dejala, da so poročila šokantna, a vsekakor ne presenetljiva. "Spolna nadlegovanja so pogosta, vsako leto dobivamo čudna poročila žensk, ki doživljajo enake ali podobne stvari," je pojasnila. 25-letna Rosie, ki se je na pot odpravila v začetku letošnjega poletja, je hodila po osamljeni gozdnati poti, ko je videla moškega, ki se je samozadovoljeval in jo opazoval. "Bilo je grozno, počutila sem se popolnoma osamljeno," je dejala. Klicala je policijo, a se na njen klic ni nihče odzval. "Camino je neverjeten, ker je težak tako fizično kot psihično," je dodala. "Toda obstaja še en element, s katerim se srečujejo pohodnice. To je veliko vprašanje varnosti, ki popolnoma vpliva na tvojo sposobnost, da se spopadeš z drugimi izzivi ali uživaš na način, kot to počnejo drugi ljudje." Priljubljenost romarskih poti, zlasti Camina, je v zadnjih letih precej narasla, še posebej med ženskami. Po podatkih centralne vlade v Galiciji je lani Camino prehodilo rekordnih 446.000 ljudi, od tega kar 53 odstotkov žensk. Da pa na poti ni vse tako varno in preprosto, opozarjajo mnogi, med njimi tudi novinarka in pisateljica Marie Albert, ki je prehodila pot leta 2019, da bi dokumentirala takšna dogajanja. Eden od moških jo je poskušal na silo poljubiti, drugi je masturbiral pred njo, je kasneje povedala. Včasih so bili napadalci tudi romarji, ki so hodili po isti poti kot ona, zato jim je bilo še težje ubežati.

Romarska pot Camino de Santiago