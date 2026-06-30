Temna plat svetovnega prvenstva: porast trgovine z ljudmi

Mehiška prestolnica je eno od treh prizorišč svetovnega prvenstva v državi, poleg Guadalajare in Monterreya, kjer bo odigranih skupno 13 tekem. In v tej državi je trgovina z ljudmi precej razširjena, v to so prisiljena tudi dekleta stara manj kot 12 let.

Karla Jacinto je bila preprosto dekle, ki se je zaljubila v napačnega moškega. 22-letnik ji je obljubljal poroko, ljubezen in pravljično življenje. Karla, ki je bila celo življenje zlorabljena s strani družine, je naivno nasedla njegovim besedam in z njim zbežala. In prvi trije meseci so bili resnično idealni, je povedala, zasipal jo je z darili in ji posvečal veliko pozornosti.

Resnico o njegovem početju je odkrila, ko so jo začela skrbeti dekleta, ki so skupaj z njegovimi bratranci prihajala v njun dom. Nazadnje je zbrala dovolj poguma, da ga je vprašala, s čim se v resnici ukvarja. Kmalu je bila prisiljena v prostitucijo in do svojega 16 leta je bila posiljena več kot 10.000 krat.

"Jokala sem, kričala sem, prosila sem za pomoč, a me nihče ni poslušal, dokler nisem prišla do točke, ko so se moja čustva začela izklapljati," je povedala za CNN. "In vse, kar sem v tistem trenutku storila, je bilo, da sem zaprla oči, potem ko sem videla prvega, drugega, tretjega, dokler jih ni bilo že na desetine."