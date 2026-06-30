Temna plat svetovnega prvenstva: porast trgovine z ljudmi

Mehiška prestolnica je eno od treh prizorišč svetovnega prvenstva v državi, poleg Guadalajare in Monterreya, kjer bo odigranih skupno 13 tekem. In v tej državi je trgovina z ljudmi precej razširjena, v to so prisiljena tudi dekleta stara manj kot 12 let.
Karla Jacinto je bila preprosto dekle, ki se je zaljubila v napačnega moškega. 22-letnik ji je obljubljal poroko, ljubezen in pravljično življenje. Karla, ki je bila celo življenje zlorabljena s strani družine, je naivno nasedla njegovim besedam in z njim zbežala. In prvi trije meseci so bili resnično idealni, je povedala, zasipal jo je z darili in ji posvečal veliko pozornosti.
Resnico o njegovem početju je odkrila, ko so jo začela skrbeti dekleta, ki so skupaj z njegovimi bratranci prihajala v njun dom. Nazadnje je zbrala dovolj poguma, da ga je vprašala, s čim se v resnici ukvarja. Kmalu je bila prisiljena v prostitucijo in do svojega 16 leta je bila posiljena več kot 10.000 krat.
"Jokala sem, kričala sem, prosila sem za pomoč, a me nihče ni poslušal, dokler nisem prišla do točke, ko so se moja čustva začela izklapljati," je povedala za CNN. "In vse, kar sem v tistem trenutku storila, je bilo, da sem zaprla oči, potem ko sem videla prvega, drugega, tretjega, dokler jih ni bilo že na desetine."
Zdaj je aktivistka v zgodnjih tridesetih, ki pomaga žrtvam trgovine z ljudmi, kot je bila sama. Svojo zgodbo deli v okviru kampanje, ki opozarja na strahove, da bi svetovno prvenstvo v nogometu FIFA 2026 v Mehiki lahko povzročilo porast trgovine z ljudmi. In ni edina, skrbi so izrazili tudi UNICEF, vladi ZDA in Mehike, zasebna podjetja in organizacije za človekove pravice.
Čeprav je težko natančno oceniti, kakšen vpliv, če sploh, bo imel prihod velikega števila turistov na že tako razširjen problem trgovine z ljudmi, ženske, ki so to preživele, opozarjajo, da nevarnosti ne gre podcenjevati.
"Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se je v času, ko me je moj zvodnik spolno izkoriščal, med športnimi dogodki povpraševanje po prostituciji povečalo," je dejala Mixi Cruz, ki je bila stara približno 15 let, ko so jo prisilili v prostitucijo v Mexico Cityju.
Izredno zahteven nadzor nad trgovino z ljudmi
Medtem ko nekateri deli mehiške vlade skupaj z nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem pripravljajo pobude za spodbujanje prijavljanja primerov trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje med svetovnim prvenstvom, bo zaradi izjemne razsežnosti dogodka, pričakujejo namreč milijone turistov, nadzor izredno zahteven.
"Resnica je, da Mehika trenutno ni pripravljena gostiti svetovnega prvenstva," je dejala Cruzova in vladi očitala, da ne stori dovolj za reševanje tega problema. Kritični so tudi preostali aktivisti, ki menijo, da sta korupcija in nekaznovanost omogočili razmah trgovine z ljudmi. Oblasti pa vztrajajo, da proti temu ukrepajo s preiskavami in kampanjami za ozaveščanje javnosti.
Po podatkih Globalnega indeksa organiziranega kriminala 2025 trgovina z ljudmi, zlasti zaradi spolnega in delovnega izkoriščanja, hitro postaja ena najbolj dobičkonosnih oblik kriminala v Mehiki. Na ta trg se vse bolj širijo tudi kriminalne združbe, med njimi kartela Jalisco New Generation in Sinaloa. Po nekaterih ocenah je trgovina z ljudmi zdaj tretja največja kriminalna dejavnost v Mehiki, takoj za trgovino z drogami in orožjem.
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