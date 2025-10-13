Temna plat zlatih rekordov: izsekani gozdovi, zastrupljene reke in krvavi spopadi

Oborožene kriminalne skupine sekajo dragoceni deževni gozd, da bi izkoristile rekordne cene zlata, ugotavljajo raziskovalci. Nezakonita zlata mrzlica je v perujski Amazoniji izkrčila že 140.000 hektarjev deževnega gozda. Kot opozarjajo se stanje le zaostruje, saj se tuje oborožene skupine premikajo v regijo, da bi izkoristile rekordne cene zlata. Žrtvi pa padla drevesa in zastrupljene reke. Avtohtoni prebivalci pa prihajajo v spore z oboroženimi rudarji.

Cena zlata je ta teden na mednarodnih trgih prvič presegla 4000 dolarjev za unčo. Avtohtone perujske skupnosti pa opozarjajo, da oborožene skupine zaradi naraščajoče cene plemenite kovine vse pogosteje krčijo njihove gozdove in zastrupljajo reke v iskanju zlatega sijaja, poroča Guardian.

Zastrupljajo vodo in izsekavajo pragozd

Od leta 1984 je bilo v Peruju posekanih približno 140.000 hektarjev gozda, da so 'sčistili' površine za rudarjenje zlata, uničevanje okolja pa se hitro širi po vsej državi, ugotavljata organizaciji Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) in Conservación Amazónica. Zlata mrzlica zastruplja tudi vodne poti v državi. Nezakoniti rudarji namreč uporabljajo plavajoče stroje, ki uničujejo rečne struge, za seboj pa puščajo strupeno živo srebro, ki se uporablja za pridobivanje zlata iz usedlin, piše Guardian.

Zračni posnetki, ki so jih analizirali, razkrivajo, da se okoljska kriza, ki je bila nekoč omejena na jug države, bliskovito širi proti severu. Posnetki razkrivajo, da se nekoč gosti pasovi zelene džungle spreminjajo v brezživljenjsko puščavo s stoječimi lužami zelene vode. Analiza MAAP je pokazala, da je bilo prizadetih 225 rek in potokov, od leta 2017 pa so našteli 989 novih strojev, od tega 275 samo letos na reki Nanay, pritoku Amazonke, ki je življenjskega pomena za ekosisteme in številne avtohtone skupnosti.

Lokalne skupnosti se spopadajo z oboroženimi rudarji