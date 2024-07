Temna stran Ultra festivala: v samo eni noči pridržali 92 oseb

Zaradi festivala turizem naravnost cveti, najemodajalci si zadovoljno manejo roke, splitska policija pa ob tem zmajuje z glavo in izdaja globe. Ultra festival ima namreč poleg dobre glasbe in odlične zabave tudi temno plat, ki je polna prekrškov in drog.

Lani so denimo v treh dneh festivala prijeli 246 ljudi, med katerimi je bilo največ tujcev. In največ so jih prijeli ravno zaradi mamil, med festivalom pa so zbrali tudi za 171.000 evrov kazni. Nekateri lani sploh niso dočakali festivala, dva britanska državljana so namreč pridržali že na splitskem letališču, ker so jima v prtljagi našli kokain, ketamin, MDMA, ekstazi in halucinogene gobe. V samo treh dneh so nato zasegli več kot 700 tabletk ekstazija, več kot kilogram kokaina, manjkalo pa ni niti marihuane, spida in hašiša.

Letošnji festival se začenja v podobnem tempu

In očitno so se letošnji festival začeli v podobnem slogu, saj so že v prvi noči pridržali 92 oseb in izdali globe v vrednosti 38.000 evrov. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami se še preiskuje osem oseb, sedem od teh je hrvaških državljanov, piše net.hr.

19-letniku so zasegli štiri vrečke s približno tremi grami psihoaktivne droge MDMA, našli so še 71 tabletk, podobnih ekstaziju. Mladenič je imel pri sebi tudi okoli vrečko s približno devetimi grami ketamina in digitalno tehtnico. Le nekaj minut za tem so drogo zasegli še 26-letniku, par ur kasneje pa 33-letniku še 21,6 grama kokaina. Podobni prekrški so se nadaljevali skozi vso noč.

Poleg tega so pridržali več ljudi, ki so bili vpleteni v kraje, več je bilo tudi prometnih prekrškov. Pridržali so denimo 29-letnika motorista, ki je vozil po napačni strani ceste, kasneje pa so ugotovili, da sploh ni imel vozniškega dovoljenja. "Na zahtevo policista je odklonil pregled na prisotnost mamil v telesu, pri njemu pa smo našli metadon in orožje kategorije B," so sporočili s policije.

Strogi varnostni ukrepi ob prihodu

Kot na vsakem festivalu tudi v Splitu resno skrbijo za varnostne ukrepe. Obiskovalci morajo pred vstopom na festival opraviti varnostni pregled, ne smejo vnašati orožja in prepovedanih substanc, pa tudi alkohola, hrane, mask in celo vodnih pištol ne.