Temne lise na gladini slovaških jezer

Predsezonske laboratorijske analize v jezerih Vajnorske in Nove Košariská so potrdile prisotnost enoceličnega organizma Stentor amethystinus, poroča slovaški tnlive.sk.

Spada med migetalkarje, ki jih najdemo predvsem v sladkovodnih ribnikih in jezerih. Živi v simbiozi z zelenimi algami, ki mu pomagajo pridobivati hranila, on pa njim nudi zaščito.

Kot so pojasnili na bratislavskem inštitutu za javno zdravje, je ta mikroorganizem občutljiv na svetlobo in se premika v bolj osvetljene dele jezera. V ustreznih pogojih je viden tudi s prostim očesom.