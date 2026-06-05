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Temne lise na gladini slovaških jezer

Bratislava, 05. 06. 2026 12.29 pred 59 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.S.
Črne lise na jezeru

Na gladini več jezer okoli Bratislave so se pojavile črne lise, ki begajo obiskovalce. Tamkajšnji inštitut za javno zdravje miri, da je pojav posledica prisotnosti enoceličnega organizma v vodi, ki pa ni nevaren za ljudi.

Predsezonske laboratorijske analize v jezerih Vajnorske in Nove Košariská so potrdile prisotnost enoceličnega organizma Stentor amethystinus, poroča slovaški tnlive.sk.

Spada med migetalkarje, ki jih najdemo predvsem v sladkovodnih ribnikih in jezerih. Živi v simbiozi z zelenimi algami, ki mu pomagajo pridobivati hranila, on pa njim nudi zaščito.

Kot so pojasnili na bratislavskem inštitutu za javno zdravje, je ta mikroorganizem občutljiv na svetlobo in se premika v bolj osvetljene dele jezera. V ustreznih pogojih je viden tudi s prostim očesom.

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Zaradi gostih pigmentnih zrnc in simbiotskih zelenih alg pri večjih koncentracijah na vodni površini lahko ustvari temne lise, ki jih opazovalci opisujejo kot "črne pike". Na inštitutu so zagotovili, da pojav ne predstavlja zdravstvenega tveganja za ljudi, kakovost vode pa ni ogrožena.

Po njihovih besedah lahko mikroorganizem, ko se razmnoži, obarva kopalke, ni pa nevaren za kopalce.

slovaška bratislava črne lise

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KOMENTARJI2

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Razumnež
05. 06. 2026 13.19
Mene skrbi pa za našo vodo.... Zadnje čase ima okus po zemlji.... prav ogaben okus in se je ne da piti... Vrhniška voda, oz. iz Borovnice... A bi se dalo pogledat, kaj hudiča je narobe z njo.
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Wolfman
05. 06. 2026 13.04
Pa saj vam jo ni treba piti!
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