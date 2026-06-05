Temne lise na gladini slovaških jezer

Predsezonske laboratorijske analize v jezerih Vajnorske in Nove Košariská so potrdile prisotnost enoceličnega organizma Stentor amethystinus, poroča slovaški tnlive.sk.
Spada med migetalkarje, ki jih najdemo predvsem v sladkovodnih ribnikih in jezerih. Živi v simbiozi z zelenimi algami, ki mu pomagajo pridobivati hranila, on pa njim nudi zaščito.
Kot so pojasnili na bratislavskem inštitutu za javno zdravje, je ta mikroorganizem občutljiv na svetlobo in se premika v bolj osvetljene dele jezera. V ustreznih pogojih je viden tudi s prostim očesom.
Zaradi gostih pigmentnih zrnc in simbiotskih zelenih alg pri večjih koncentracijah na vodni površini lahko ustvari temne lise, ki jih opazovalci opisujejo kot "črne pike". Na inštitutu so zagotovili, da pojav ne predstavlja zdravstvenega tveganja za ljudi, kakovost vode pa ni ogrožena.
Po njihovih besedah lahko mikroorganizem, ko se razmnoži, obarva kopalke, ni pa nevaren za kopalce.
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