Temperature v Grčiji in Turčiji se bodo dvignile do 45 stopinj Celzija

V Grčijo in Turčijo prihaja vročinski val, zaradi katerega se bodo temperature v Grčiji in Turčiji do petka povzpele do 45 stopinj Celzija. Najvišje temperature grška meteorološka služba napoveduje za sredo in četrtek. V nekaterih delih države bodo šole pouk zato končale že dopoldne. Proti koncu tedna se bo vročina umirila.