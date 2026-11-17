Evropska komisija je v predhodnem postopku ugotovila, da ima Temu sicer vzpostavljene nadzorne mehanizme, a ti ne zagotavljajo dovolj temeljitega preverjanja, ali izdelki, ki so na voljo na njegovi platformi, izpolnjujejo varnostne zahteve EU.

Temu od prodajalcev tako zahteva predložitev poročil o pregledih za zelo majhen delež izdelkov, pogosto pa teh nato niti ne preveri, so v sporočilu za javnost zapisali v Bruslju.

Čeprav spletni trgovec nekatere kategorije izdelkov, na primer igrače, elektroniko in kozmetiko, opredeljuje kot visoko tvegane, tem pri izvajanju fizičnih pregledov ne daje prednosti. Poleg tega podjetje ob rezultatih naključnih preverjanj pogosto ni ustrezno ukrepalo, ob skoku števila izdelkov v ponudbi pa ni povečalo števila inšpekcijskih pregledov, so nanizali v komisiji.

Po njihovih navedbah je neustrezen še Temujev sistem za moderiranje vsebin na platformi, saj tveganj za širjenje nezakonitih izdelkov ne preprečuje v zadostni meri. Sistem naj bi se namreč namesto na varnost izdelka osredotočal predvsem na informacije, povezane z objavo izdelka, in na skladnost s pogoji poslovanja Temuja. Sistem, vzpostavljen za primerjanje izdelkov z drugimi, za katere je bilo že ugotovljeno, da niso skladni s pravili, se medtem ne osredotoča dovolj na tveganja.