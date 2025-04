Blago iz Temuja in Sheina za Američane ne bo več tako poceni

Kitajska Shein in Temu sta ameriške kupce obvestila, da bodo cene blaga na njihovih spletnih straneh zaradi več kot 100-odstotnih carin, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel za blago iz Kitajske, poskočile. Nove cene bodo veljale od 25. aprila.

Shein in Temu sta zaradi izjemno nizkih cen v zadnjih letih postala resna konkurenca ameriškemu Amazonu, ki je kot odgovor na poceni kitajska ponudnika lansiral novo platformo Haul. Ta ponuja izdelke za manj kot 20 dolarjev (17 evrov).

Zgovorne so predvsem številke. Če so Američani v letu 2023 s Temuja in Sheina naročili okoli 140 milijonov paketov, je ta številka lani poskočila na 1,4 milijarde.

Trump je sicer ukinil tudi oprostitev dajatev za blago, vredno manj kot 800 dolarjev (704 evrov), kar je prav kitajskima velikanoma pomagalo pri prodoru na ameriški trg.

Temu in Shein sta že pred uvedbo carin krepko zmanjšala tudi sredstva, namenjena oglaševanju v ZDA. Dnevna poraba za oglaševanje na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in YouTube naj bi padla za 19 do 31 odstotkov, poroča BBC.