Tenerife znova v ognju, evakuirali okoli 3000 ljudi

Plameni se približujejo naseljem, že v sredo so se tako lokalne oblasti odločile, da bodo z območja evakuirale več tisoč prebivalcev. Približno 2400 ljudi so preventivno evakuirali iz mesta Santa Ursula, še okoli 600 jih je zapustilo La Orotavo.

Priljubljen kanarski otok Tenerife je znova zajel obsežen požar. Tako kot avgusta je tudi včeraj popoldan zagorelo na severovzhodnih pobočjih otoka. Ker so ta težko dostopna, si gasilci pomagajo s šestimi helikopterji.

Video posnetki in fotografije z območja prikazujejo, da se nad omenjenimi naselji vije gost dim. Nad hribi, kjer gori, pa letijo helikopterji, ki na ogenj spuščajo vodo. Otoška svetnica za nujne primere Blanca Perez je ob tem dejala, da so ogenj že uspeli lokalizirati, in da bi se po najboljšem možnem scenariju domačini lahko v svoja stanovanja vrnili v nekaj urah.