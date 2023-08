Požar na Tenerifu še ni pod nadzorom, vojska objavila posnetke gašenja

Razmere na severu španskega otoka Tenerife, kjer od torka divja obsežen gozdni požar, so se poslabšale. Meteorologi so v petek sprva napovedali ugodne vremenske pogoje, ki pa so se tekom noči spremenili, požar pa se je razširil. Oblasti so odredile nove evakuacije, skupno je svoje domove zaradi požara zapustilo že 8000 ljudi.

Ognjeni zublji na severu otoka Tenerife še vedno niso pod nadzorom, potem ko so se sredi noči vremenske razmere znova spremenile in poslabšale. Še včeraj so meteorologi napovedovali ugodne pogoje, a je nato veter spremenil smer in se okrepil, vlažnost se je zmanjšala, temperatura pa se je zvišala. Posledično se je požar še naprej širil, oblasti pa so danes zjutraj odredile nove evakuacije ogroženih mest.

Predsednik regionalne vlade Kanarskih otokov Fernando Clavijo je na novinarski konferenci pojasnil, da je do zdaj pogorelo že 5000 hekterjev zemlje. Evakuirali so 8000 ljudi, poroča španski časnik El Pais. Clavijo je sicer v tem tednu ocenil, da gre za najhujši požar na Kanarskih otokih v zadnjih 40 letih, in sicer zaradi kombinacije vročine, suše, močnega vetra in težko dostopnega terena.

"Vreme se je spremenilo in morali smo evakuirati mesta na severu Tenerifa, natančneje pet območij," je novinarjem povedal Manuel Miranda, regionalni minister za teritorialno politiko, kohezijo in vodo. Po besedah Mirande se je ogenj nevarno približal hišam, ob tem pa je znova poudaril, da požar do zdaj še ni zahteval smrtnih žrtev.

