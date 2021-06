Teniški svet razdeljen po odhodu Osake iz Pariza

Zgodba trenutno druge teniške igralke sveta, Japonke Naomi Osake, deli svetovno javnost. Zaradi bojkota medijskih obveznosti, ki ga je po zmagi v prvem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu napovedala zaradi osebnih psihičnih težav, jo je doletela kazen več kot 12 tisoč evrov. Potem ko so ji organizatorji zagrozili, da jo bodo izključili s turnirja, če ne bo govorila z novinarji, je 23-letnica prek Twitterja sporočila, da zapušča Pariz. Odločitev ji je prinesla tako številne pohvale in sočustvovanje kot tudi kritike, češ da so novinarske konference del več kot dobro plačane igre, saj se profesionalni teniški igralci delno za svoj uspeh lahko zahvalijo prav medijem.

icon-expand