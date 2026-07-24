Teniška legenda ostala brez vsega: 'Zaupala sem svojemu možu'

Nekdanja prva igralka sveta je v španski oddaji Universo Calleja povedala, da je finančne zadeve dolga leta povsem prepustila svojemu tedanjemu možu. "Popolnoma sem se posvetila tenisu. Nikoli se nisem ukvarjala s financami, ker nisem vedela, kako," je pojasnila. Dodala je, da je možu popolnoma zaupala. "Zaupala sem svojemu možu, ker je bil oče mojih otrok. Slepo sem se zaljubila. A v resnici ni človek, za kakršnega sem ga imela," je dejala.

Od sporov s starši do izgube milijonov

Njena izjava je še toliko bolj odmevna, ker je v avtobiografiji leta 2012 za finančne težave javno obtožila lastne starše in trdila, da naj bi se okoristili z njenim denarjem. Danes odgovornost pripisuje nekdanjemu možu, ki naj bi po njenih besedah upravljal celotno družinsko premoženje, medtem ko je sama gradila športno kariero. Po poročanju nemškega Bilda naj bi bilo vseh približno 36 milijonov evrov, ki jih je zaslužila med kariero, danes izgubljenih.

Danes pravi, da se ji zdi, kot da ni nikoli igrala tenisa, (finančno) pa je morala začeti znova. FOTO: AP

Zaradi skrivanja premoženja skoraj v zapor

Finančne težave so prerasle tudi v večletni sodni spor. Leta 2023 se je Sanchez Vicario znašla na sodišču zaradi prikrivanja premoženja. Zaporni kazni se je izognila z dogovorom s tožilstvom. V televizijski oddaji je razkrila, da mora zato polovico svojih tekočih prihodkov namenjati banki. "Nisem šla v zapor, ker polovico svojih prihodkov odplačujem banki," je povedala. Njen nekdanji mož je bil leta 2024 kot glavni odgovorni za prikrivanje premoženja obsojen na tri leta in tri mesece zapora.

"Kot da nikoli nisem igrala tenisa"

Nekdanja teniška zvezdnica je priznala, da je po vseh dogodkih poiskala tudi psihoterapevtsko pomoč. Pravi, da je izgubila upanje, da bo denar še kdaj dobila nazaj. "S tem sem se sprijaznila. Kot da začenjam povsem od začetka, kot da nikoli nisem imela teniške kariere," je dejala.

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