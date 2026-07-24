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Teniška legenda ostala brez vsega: 'Zaupala sem svojemu možu'

Madrid, 24. 07. 2026 17.20 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
N.Š.
Sanchez Vicario

Nekoč je veljala za eno najboljših teniških igralk na svetu in v karieri zaslužila milijone. Danes 54-letna Arantxa Sanchez Vicario pravi, da je ostala brez vsega. V čustvenem televizijskem nastopu je razkrila, da je izgubila celotno premoženje, vredno približno 36 milijonov evrov, za kar krivi svojega nekdanjega moža Josepa Santacano.

Nekdanja prva igralka sveta je v španski oddaji Universo Calleja povedala, da je finančne zadeve dolga leta povsem prepustila svojemu tedanjemu možu. "Popolnoma sem se posvetila tenisu. Nikoli se nisem ukvarjala s financami, ker nisem vedela, kako," je pojasnila.

Dodala je, da je možu popolnoma zaupala. "Zaupala sem svojemu možu, ker je bil oče mojih otrok. Slepo sem se zaljubila. A v resnici ni človek, za kakršnega sem ga imela," je dejala.

Od sporov s starši do izgube milijonov

Njena izjava je še toliko bolj odmevna, ker je v avtobiografiji leta 2012 za finančne težave javno obtožila lastne starše in trdila, da naj bi se okoristili z njenim denarjem.

Danes odgovornost pripisuje nekdanjemu možu, ki naj bi po njenih besedah upravljal celotno družinsko premoženje, medtem ko je sama gradila športno kariero.

Po poročanju nemškega Bilda naj bi bilo vseh približno 36 milijonov evrov, ki jih je zaslužila med kariero, danes izgubljenih.

Danes pravi, da se ji zdi, kot da ni nikoli igrala tenisa, (finančno) pa je morala začeti znova.
Danes pravi, da se ji zdi, kot da ni nikoli igrala tenisa, (finančno) pa je morala začeti znova.
FOTO: AP

Zaradi skrivanja premoženja skoraj v zapor

Finančne težave so prerasle tudi v večletni sodni spor. Leta 2023 se je Sanchez Vicario znašla na sodišču zaradi prikrivanja premoženja. Zaporni kazni se je izognila z dogovorom s tožilstvom.

V televizijski oddaji je razkrila, da mora zato polovico svojih tekočih prihodkov namenjati banki. "Nisem šla v zapor, ker polovico svojih prihodkov odplačujem banki," je povedala.

Njen nekdanji mož je bil leta 2024 kot glavni odgovorni za prikrivanje premoženja obsojen na tri leta in tri mesece zapora.

"Kot da nikoli nisem igrala tenisa"

Nekdanja teniška zvezdnica je priznala, da je po vseh dogodkih poiskala tudi psihoterapevtsko pomoč.

Pravi, da je izgubila upanje, da bo denar še kdaj dobila nazaj. "S tem sem se sprijaznila. Kot da začenjam povsem od začetka, kot da nikoli nisem imela teniške kariere," je dejala.

Ena največjih teniških igralk svoje generacije

Arantxa Sanchez Vicario je zaznamovala ženski tenis v 90. letih prejšnjega stoletja in bila ena največjih tekmic takrat velike zvezde Steffi Graf.

V karieri je osvojila štiri naslove za grand slam, skupno 29 turnirjev posamezno, bila 12 tednov številka ena svetovne lestvice WTA, samo z uradnimi nagradami na turnirjih pa je zaslužila približno 17 milijonov ameriških dolarjev. Poleg nagradnega sklada je pomemben del premoženja ustvarila še s sponzorskimi pogodbami in drugimi komercialnimi prihodki.

sanchez vicario premožneje nagrada tenis

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KOMENTARJI11

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Darko32
24. 07. 2026 19.04
To je samo eden izmed primerov, ko je imela dovolj denarja so vsi delali na tem, da ji vse poberejo in živijo na njenih žuljih. Sedaj k onima jo nihče ne pogleda več. To je ekonomska politika postopačev socialističnega tipa.
Odgovori
0 0
Splash71
24. 07. 2026 18.36
Iz napisanega ni sploh jasno, na kakšen način je nastala 36 mio luknja?! Kot posledica davčnega dolga al kaj? Kako jo je mož olupil? Je nakazal na svoj račun, zakockal, potrošil??? Kaj se je sploh zgodilo, da je ostala brez tega denarja?
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+3
3 0
PIKAPOLONICA1994
24. 07. 2026 18.35
Vs ese začne in konča pri denarju...kako to, da tega ni vedela?
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
24. 07. 2026 18.28
Profesionalno jo je olupil, al laj hočete povedat?
Odgovori
+0
1 1
Idealista
24. 07. 2026 18.25
Krivi starši, kriv mož, kriva banka.. To se moreš pa že potrudit da 36 mio izpuhti.
Odgovori
+1
1 0
Actual Asparagus
24. 07. 2026 18.01
S vsem spoštovanjem. Ampak vseeno. Isto ružna je, kot je bila :).
Odgovori
-13
0 13
hjaman
24. 07. 2026 18.10
če se že afnaš z balkansko besedo vse napiši po balkansko
Odgovori
+8
8 0
testosteron
24. 07. 2026 17.56
Eh ja seveda - in za vsak nakup je prosila moža za denar ?...jst še sam sebi ne zaupam denarja,..LOL
Odgovori
+0
3 3
StAnalitik
24. 07. 2026 17.54
Ni panike,kkga to zanima.Pri nas ostaneš brez vsega zaradi
Odgovori
-1
1 2
suleol
24. 07. 2026 17.54
heheh
Odgovori
-1
1 2
r h
24. 07. 2026 17.44
Kriva si si sama. Kdo prepusti svoje premoženje v upravljanje popolnoma drugemu, niti možu.
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+9
11 2
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