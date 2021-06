Malezija izgnala teoretika zarot, ki ga iščejo zaradi ugrabitve deklice

Francoski tožilci so aprila izdali mednarodni nalog za njegovo aretacijo v povezavi z ugrabitvijo. A malezijska policija je 55-letnika in njegovo družino zaslišala zaradi njihovega statusa v državi, izgnali so jih zaradi potekle vize. V državi naj bi sicer nelegalno živeli več let. "Lahko potrdim, da so jih deportirali," so za AFP potrdili viri.

Rémy Daillet-Wiedemann in njegova družina so že na poti nazaj v Francijo. Celotno družino so francoskim oblastem malezijske predali na letališču Kuala Lumpur.

Osemletna deklica je izginila, ko je stanovala pri svoji babici v francoski regiji Vosges. Nekaj dni zatem so tako deklico kot njeno mamo našli v Švici. Oblasti so mamo in še štiri moške pridržali, preiskovalci pa so se nato osredotočili na Daillet-Wiedemanna, ki naj bi sodeloval pri ugrabitvi. Za francoske medije je 55-letnik takrat dejal, da "ni šlo za ugrabitev, temveč vrnitev otroka k njeni materi".

Daillet-Wiedemann je sicer nekdanji lokalni politik, ki pa je v zadnjih letih postal znan predvsem kot ljubitelj teorij zarot in po videoposnetkih, v katerih je pozival k državnemu udaru, delil je tudi teorije zarote, da so tehnologija 5G in zaščitne maske škodljive, poroča BBC.