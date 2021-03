Teorije zarote, da so Kapitol napadli levičarski skrajneži, zavrnil direktor FBI

Direktor ameriške zvezne policije FBI Christopher Wray je na senatnem zaslišanju o napadu privržencev bivšega predsednika ZDA na ameriški kongres zavrnil teorijo privržencev Donalda Trumpa, da so napad pravzaprav izvršili levičarski skrajneži, zamaskirani v Trumpove podpornike.

Na vprašanje demokrata Dicka Durbina iz Illinoisa o naslednji "veliki laži" privržencev Donalda Trumpapo tisti o izidu predsedniških volitev novembra lani je direktor ameriške zvezne policije FBI Christopher Wray odgovoril, da ni nobenega dvoma, da so kongres napadli Trumpovi privrženci. "Pri napadu je šlo za nasilni ekstremizem. Bilo je veliko nasilnih skrajnih milic, kot so Ponosni fantje in Varuhi prisege in podobni. Imamo tudi nekaj primerov, kjer smo že identificirali posameznike, ki so vmešani v kriminalno obnašanje na osnovi rasizma, ki zagovarjajo beli supremacizem," je dejal Wray in potrdil, da ni nobenega dokaza, da bi bili v napad vpleteni levi skrajneži. Kongresna policija, ki na 6. januar ni bila dovolj pripravljena, se zdaj pripravlja na 4. marec, ki je postal pomemben v okolju skrajnežev, ki pripadajo teoriji zarote QAnon in podpirajo Trumpa. Pripadniki te teorije zarote verjamejo, da se bo Trump 4. marca zmagovito vrnil v Belo hišo, kjer bo prisegel na položaj namesto predsednika Bidna. Cene nočitev v Trumpovem hotelu nedaleč od Bele hiše so se za 3. in 4. marec že povišale.

Pripadniki teorije zarote QAnon verjamejo, da so politiki člani velike pedofilske verige in v odrešeniško vlogo Donalda Trumpa. Vera v 4. marec temelji na teoriji, da se je leta 1871 ameriška vlada končala in preoblikovala v korporacijo. Senatni podporniki Trumpa so na Wrayjevem zaslišanju pokazali, da teorije o levičarskem napadu na kongres ne bodo gnali naprej, vsaj ne pred kolegi in širšo javnostjo, čeprav so direktorja FBI spraševali predvsem o grožnji levičarjev. Wray, ki ga je na položaj postavil Trump, Biden pa ga ne namerava odpustiti, je kot že velikokrat doslej ponovil, da je nasilje desničarskih skrajnežev trenutno v ZDA veliko večja grožnja.

icon-expand Ena izmed bolj prepoznavnih fotografij vdora v Kapitol. FOTO: Profimedia

To je dokazal napad na kongres, ki ga je Wray označil za dejanje domačega terorizma in zavrnil obtožbe, da FBI ni obvestil druge policije o nevarnosti napada. FBI je informacijo o verjetnosti nasilja posredoval kongresni in drugi policijam, čeprav informacije niso bile povsem potrjene. FBI urad iz Norfolka je 5. januarja posvaril, da lahko 6. januarja pride do "vojne". V napadu na kongres je umrlo pet ljudi, Trumpova ustavna obtožba v senatu ni dobila dovolj podpore za obsodbo, bivši predsednik pa še vedno vztraja pri trditvah, da so mu volitve ukradli s prevaro.