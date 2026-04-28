Tujina

Teorije zarote po napadu na Trumpa: je bil incident zrežiran?

Washington, 28. 04. 2026 06.52 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
Ne.M. STA
Streljanje na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

V ZDA so se po sobotnem incidentu na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše začele širiti teorije zarote, da je bil napad lažen oziroma zrežiran v politično korist ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ob tem avtorji teorij zarote namigujejo, da sta bila zrežirana tudi prejšnja poskusa atentata na Trumpa, poroča televizija NBC.

Poplava napačnih informacij, teorij zarote in lažnih trditev o incidentu na sobotni večerji se je po poročanju NBC na spletu razširila zaskrbljujoče hitro, že nekaj minut po prvih poročilih o streljanju.

Dokazov, da bi bil sobotni incident zrežiran, ni. Oblasti so objavile obsežne dokaze, da je 31-letni Cole Tomas Allen iz Torrancea v Kaliforniji oborožen vdrl na prireditev in ga je ustavila policija. Visoki uradnik vlade je dejal, da je brat osumljenca povedal, da mu je ta pred incidentom poslal pismo, kritično do politike Trumpove vlade, vendar je sedaj tudi to pismo predmet teorij zarote.

Na omrežju Reddit mnogi prispevki namigujejo na idejo, da je bil incident zrežiran, medtem ko so bili komentarji polni občutka, da je verjeti v kaj drugega naivno. Na Instagramu so prispevki ljudi, ki trdijo, da je to delo Bele hiše ali Trumpa, na X je bila beseda "zrežirano" v soboto zvečer in večji del nedelje v trendu skupaj z besedo "Butler" – kraj v Pensilvaniji, kjer je potekal poskus atentata na Trumpa pred predsedniškimi volitvami leta 2024.

"Vsak, ki misli, da je predsednik Trump sam zrežiral poskuse atentata nase, je popoln bedak," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle.

Teorije zarote so doslej večinoma v ZDA širili komentatorji z desnega političnega prostora, pri čemer je najbolj odmeval Alex Jones s trditvijo, da je bil zrežiran napad na predšolske otroke v Sandy Hooku leta 2012, od leta 2024 in poskusa atentata na Trumpa pa to počnejo tudi na levi. Svoje prispevajo tudi tuji nasprotniki ZDA, kot je na primer Iran.

Teorija zarote opozarja na izjavo tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt pred večerjo, da pričakuje strele. Mislila je sicer na Trumpov običajno oster govor pred novinarji.

Teorijo zarote pomaga širiti tudi sam Trump, ki je napad uporabil za dodatno utemeljevanje potrebe po izgradnji plesne dvorane v Beli hiši. Dejal je, da v novi plesni dvorani do podobnih incidentov ne bi moglo priti. Avtorji teorij zarote to navajajo kot dokaz, da je napad zrežirala Bela hiša.

'Kajne fantje, da ni več smešno?'

"Kajne fantje, da ni več smešno, ko se to dogaja vam? Povedala sem vam, da so vsi pri Trumpovem gibanju Maga plačani za usklajevanje sporočil in njihova prva misel je bila, da Trump potrebuje svojo plesno dvorano," je objavila nekdanja desničarska vplivnica Ashley St. Clair, ki je postala kritična do Trumpa.

"Veste, da so desničarski mediji v zadnjem času polni vseh mogočih teorij zarote o tem, kako je bil prvi poskus atentata na predsednika Trumpa lažen. To bo vse to še dodatno podžgalo, sem prepričan," je za NBC povedal demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin.

Je sodeloval Izrael?

Alex Jones namiguje, da je pri incidentu sodeloval Izrael, da bi vplival na Trumpovo politiko. Med drugim se je v svoji spletni oddaji čudil, kako so agenti tajne službe najprej pograbili in potegnili na varno podpredsednika JD Vancea, Trump pa je kar sedel. Pravi sicer, da ne bo rekel, da je bil dogodek zrežiran, dokler ne bo imel dokazov.

bobiv
28. 04. 2026 08.13
Kdaj setrump in janša zlažeta? Ko odpreta usta!
devote
28. 04. 2026 08.12
se vreme se ne sme vec komentirati ...je pa dejstvo odkar so jim stolkli radarje da imajo dezja na pretek...prej pa 20 let suse iz nic.
FreedomMan
28. 04. 2026 08.12
Najeli bi black cube, če bi kdo hotel da ga dejansko pihnejo, vsem je jasno da trumpek najema lažne amaterje.
Dobro opazujem
28. 04. 2026 08.10
Je tudi moznost,da je bilo vse skupaj zrezirano, ker taksen kot je Trump in kaksne norije pocne bi mu hitro pripisali se to norijo. Zalostno je edino, da se ukvarjamo z tem starcem, ki jemlje prihodnost ljudem, predvsem mladim, pa toliko toliko skode kot je naredil svojim drzavljanom in tujim ne bo vec nobenega politika v zda.
FreedomMan
28. 04. 2026 08.09
Samo moderni desničarje nasedejo takim psihotom in manipulatorjem, videno tudi pri nas. Še madžari so končno spregledali.
FreedomMan
28. 04. 2026 08.10
Desničarji
Voly
28. 04. 2026 08.07
Če ta dogodek ni bil zrežiran, potem pa res ne vem! Izgledalo je kot slab nizkoproračunski film. Ves svet se norčuje iz teh kavbojev, ki jim ob takem predsedniku uhajajo vajeti iz rok. Izraelci jih imajo popolnoma v rokah, zato se jim res ne piše nič dobrega v prihodnosti.
inside1
28. 04. 2026 08.04
saj tam je mono vse da se zgodi. Glede na to da je Trump marsikatero obljubo ob volitvah pozabil, bi lahko s tem spet malo postal (usmiljen) od svojega naroda..... Ker kakor se tole bere imajo zelo veliko napak pri samem varovanju...
Lark
28. 04. 2026 08.02
Itak. Sploh ni posledica konstantnih zapisov v medijih, ki potem aktivirajo norce...
seter73
28. 04. 2026 08.01
taksne nebuloze so sposobni govoriti le in samo levaki! Mi je pa jasno zakaj, njim nikoli ni spodletela usmrtitev nekoga ki jim ni po volji.
hales
28. 04. 2026 08.04
Ker desni so bolj sofisticirani. Black Cube pa to.
