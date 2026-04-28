Teorije zarote po napadu na Trumpa: je bil incident zrežiran?

Poplava napačnih informacij, teorij zarote in lažnih trditev o incidentu na sobotni večerji se je po poročanju NBC na spletu razširila zaskrbljujoče hitro, že nekaj minut po prvih poročilih o streljanju. Dokazov, da bi bil sobotni incident zrežiran, ni. Oblasti so objavile obsežne dokaze, da je 31-letni Cole Tomas Allen iz Torrancea v Kaliforniji oborožen vdrl na prireditev in ga je ustavila policija. Visoki uradnik vlade je dejal, da je brat osumljenca povedal, da mu je ta pred incidentom poslal pismo, kritično do politike Trumpove vlade, vendar je sedaj tudi to pismo predmet teorij zarote.

Na omrežju Reddit mnogi prispevki namigujejo na idejo, da je bil incident zrežiran, medtem ko so bili komentarji polni občutka, da je verjeti v kaj drugega naivno. Na Instagramu so prispevki ljudi, ki trdijo, da je to delo Bele hiše ali Trumpa, na X je bila beseda "zrežirano" v soboto zvečer in večji del nedelje v trendu skupaj z besedo "Butler" – kraj v Pensilvaniji, kjer je potekal poskus atentata na Trumpa pred predsedniškimi volitvami leta 2024. "Vsak, ki misli, da je predsednik Trump sam zrežiral poskuse atentata nase, je popoln bedak," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle. Teorije zarote so doslej večinoma v ZDA širili komentatorji z desnega političnega prostora, pri čemer je najbolj odmeval Alex Jones s trditvijo, da je bil zrežiran napad na predšolske otroke v Sandy Hooku leta 2012, od leta 2024 in poskusa atentata na Trumpa pa to počnejo tudi na levi. Svoje prispevajo tudi tuji nasprotniki ZDA, kot je na primer Iran.

Teorija zarote opozarja na izjavo tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt pred večerjo, da pričakuje strele. Mislila je sicer na Trumpov običajno oster govor pred novinarji. Teorijo zarote pomaga širiti tudi sam Trump, ki je napad uporabil za dodatno utemeljevanje potrebe po izgradnji plesne dvorane v Beli hiši. Dejal je, da v novi plesni dvorani do podobnih incidentov ne bi moglo priti. Avtorji teorij zarote to navajajo kot dokaz, da je napad zrežirala Bela hiša.

'Kajne fantje, da ni več smešno?'

"Kajne fantje, da ni več smešno, ko se to dogaja vam? Povedala sem vam, da so vsi pri Trumpovem gibanju Maga plačani za usklajevanje sporočil in njihova prva misel je bila, da Trump potrebuje svojo plesno dvorano," je objavila nekdanja desničarska vplivnica Ashley St. Clair, ki je postala kritična do Trumpa. "Veste, da so desničarski mediji v zadnjem času polni vseh mogočih teorij zarote o tem, kako je bil prvi poskus atentata na predsednika Trumpa lažen. To bo vse to še dodatno podžgalo, sem prepričan," je za NBC povedal demokratski kongresnik iz Marylanda Jamie Raskin.

Je sodeloval Izrael?