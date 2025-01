Teorije zarote: Zakaj poleg hiš niso pogrela tudi drevesa?

Na družbenih omrežjih razburjajo fotografije požganih domov, poleg katerih še vedno stojijo drevesa. Zakaj niso pogorela tudi drevesa, se sprašujejo številni. Nekateri so začeli širiti tudi teorije zarote, da so bile stavbe v mestu angelov napadene s skrivnostnim orožjem. Odgovor pa ni nič kaj skrivnosten, pojasnjujejo strokovnjaki.

OGLAS

V gozdnih požarih zgori največ rastlinja – goreča drevesa so tako najbolj ikonične podobe, ki spremljajo goltanje ognjenih zubljev. Zato se številnim zdijo prizori gorečega mesta in stavb, če pri tem popolnoma ne pogorijo tudi drevesa v okolici, nenavadni.

Požar LA FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem ko so svet preplavile fotografije ognjene apokalipse v Los Angelesu, se nekateri sprašujejo, zakaj poleg požganih domov še stojijo nepoškodovana drevesa in znamenite palme. To že spodbuja teorije zarote na družbenih omrežjih o pogorelih stavbah – nekateri tako trdijo, da ni možnosti, da bi požar preskočil drevesa, in namigujejo, da so bile zgradbe namesto tega neposredno napadene s skrivnim orožjem, da gre za tehnologije umetnega spreminjanja vremena itd.

Zračni posnetki požarov v Los Angelesu FOTO: Profimedia icon-expand

Zakaj torej nekatera drevesa preživijo lomastenje ognjenih zubljev? Kot poroča CBC.ca, obstaja znanstvena razlaga. Prvič, trditev, da drevesa v teh požarih ne gorijo, preprosto ni resnična, kar dokazujejo številni videoposnetki in fotografije, ki kažejo, da so mnoga zgorela v plamenih, v nekaterih primerih pa povzročajo tudi opustošenje v bližnjih stavbah. Toda znanstveniki pravijo, da obstaja preprosta razlaga, zakaj je nekaterim drevesom ta usoda prihranjena.

Požari v Los Angelesu FOTO: AP icon-expand

"Drevesa vsebujejo na tisoče litrov vode," je za medij pojasnila profesorica biologije in biotehnologije Miranda Hart z Inštituta Okanagan za biotsko raznovrstnost, odpornost in ekosistemske storitve na Univerzi Britanske Kolumbije. Kot ponazarja: "Seveda drevesa gorijo. Če pa je drevo, napolnjeno z vodo, v njegovi okolici pa nekaj čisto suhega, bo stvar, ki je suha, najprej zgorela. Tako si lahko predstavljate, da gre ogenj samo naokoli, če ima dovolj goriva na obeh straneh.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Številna drevesa med požarom v Los Angelesu so obstala icon-picture-layer-2 1 / 5

Kevin Hanna, direktor Centra za okoljske raziskave pri UBC, je dejal, da so nekatera drevesa bolj nagnjena k ognju kot druga – listavci in grmi so na primer manj vnetljivi zaradi vlažnih listov in manjše vsebnosti smole, medtem ko so iglavci in okrasne cedre lahko vnetljivi.

Požari v Los Angelesu FOTO: AP icon-expand

Požari v L. A. se še naprej širijo z uničujočo hitrostjo, še naprej pa pustošijo zaradi obilice goriva in močnih vetrov.

Kot je pojasnila strokovnjakinja za gozdne požare Michelle Ghoussoub, lahko včasih to, zakaj neka stvar ali drevo v požaru ostane nedotaknjen, pripišejo naključju, kot je denimo hitra sprememba vetra, ki preusmeri ogenj.

Požari na območju Los Angelesa FOTO: Profimedia icon-expand