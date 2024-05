Terasa lokala, ki se je zrušila na Majorki, ni imela uporabnega dovoljenja

Nedavno prenovljena terasa zgradbe v glavnem mestu Majorke, ki se je porušila prejšnji teden, ni imela uporabnega dovoljenja, je povedal župan glavnega mesta. V nesreči, ko se je prvo nadstropje zgradbe skupaj s teraso zrušilo na restavracijo in klet z barom in obiskovalci, so umrli štirje ljudje, več kot 16 pa je bilo poškodovanih.