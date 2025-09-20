Evakuacija na dublinskem letališču po varnostnem incidentu

Na dublinskem letališču so sporočili, da bi lahko "začasne motnje" trajale do konca dneva. Niso navedli nobenih podrobnosti o razlogu za evakuacijo, so pa dejali, da je "varnost in zaščita naših potnikov in osebja naša absolutna prednostna naloga," kot je poročak Sky News.

Policija je bila na kraju dogodka že pred evakuacijo, kot je poročal časopis Irish Examiner. Povezave, da bi bila evakuacija lahko povezana s kibernetskim napadom, ki je povzročil motnje na več evropskih letališčih, ni.

Je pa letališče sporočilo, da so se soočali tudi z manjšimi motnjami, povezanimi s težavo s programsko opremo na ravni celotne Evrope. Potnikom še vedno svetujejo, da se za posodobitve o potovanju obrnejo na svojo letalsko družbo.